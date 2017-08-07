К годовщине трагической гибели: что нам напоминает о Михаиле Евдокимове

Михаил Евдокимов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Михаил Евдокимов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Михаил Евдокимов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Михаил Евдокимов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Михаил Евдокимов. Фото: fondevdokimov.ru. Михаил Евдокимов, бывший губернатор Алтайского края. Фото из архива редакции. Михаил Евдокимов открывает вокзал в Рубцовске. Фото Анны Зайковой. Фото из архива редакции. Михаил Евдокимов и его водитель Иван Зуев (выходит из салона того самого "Мерседеса") на Шукшинских чтениях. Две недели до трагедии. Фото из архива редакции. Инаугурация: Михаил Евдокимов и Александр Назарчук. Фото из архива редакции. Глава администрации края Михаил Евдокимов и генерал МЧС Владимир Белоусов на пресс-конференци в ИД Алтапресс. Фото из архива редакции.

Юморист

Михаил Евдокимов родился в Новокузнецке, но вскоре его семья переехала в Алтайский край в село Верх-Обское, так что детство и юность будущего губернатора края прошли на Алтае. В Барнауле он учился в культпросветучилище на отделении балалаечников, затем работал шлифовщиком на Алтайском моторном заводе, администратором в столовой. После армии Евдокимов в 1978—1979 годах занимал должность художественного руководителя Дома культуры в селе Усть-Катунь. В 1979 году поступил в Новосибирский институт торговли, был капитаном команды КВН. В 1981 году бросил учёбу и уехал в Москву, за что был отчислен из института.

В 1983 году его пригласили в Московскую областную филармонию в качестве артиста разговорного жанра, а затем — в Москонцерт. 8 марта 1984 года дебютировал на телевидении в праздничной программе "Огонёк". В том же году начал выступать в программе "Вокруг смеха" с миниатюрами и пародиями. Это и принесло Михаилу Евдокимову известность.

Самый популярный монолог Евдокимова — "После бани" разобрали на цитаты:

"иду, морда красная",

"ой, не знаю, чё рассказывать",

"дын-дын-дын",

"иду, никого не трогаю",

"у меня башка после бани сама сохнет",

"настроения вся упала",

"весло многоразовое".

Актёр

Михаил Евдокимов запомнился и как актер. В 1992 окончил факультет режиссёров эстрады ГИТИСа в Москве. С 1992 по апрель 2004 года был директором "Театра Евдокимова".

Принял участие в 9 кинопроектах:

"Следствие ведут Колобки". Озвучивание Шефа (вместо Леонида Броневого (3-4 серии).

"Детство Бемби". Озвучивание животных

"Юность Бемби". Озвучивание животных

"Воспоминание о "Коровьем марше"". Рассказчик, исполнитель пародий и песен.

"Про бизнесмена Фому". Роль Фомы Дракина.

"Не хочу жениться!". Роль капитана милиции Конева.

"Аншлаг и Кo". Камео.

"Не валяй дурака". Роль кузнеца Филимона Селеванова.

"Не послать ли нам гонца?". Роль фермера Ивана Дергунова.

"Старые клячи". Роль астраханского бизнесмена Тимофея Егоровича Астраханцева.

Летом 2016 года, бийчанин Евгений Корчагин, председатель садоводческого товарищества решил отвезти челобитную Путину. По примеру героя фильма "Не послать ли нам гонца?", в котором сыграл наш земляк Михаил Евдокимов, г-н Корчагин поехал в Первопрестольную на желтом "Запорожце".

Скорая помощь

Михаил Евдокимов заявил о желании претендовать на должность главы администрации Алтайского края в январе 2004 года. "Свободный курс" в начале января первым из алтайских СМИ взял интервью у кандидата-Евдокимова, где он говорил, что решение это еще не окончательное.

Тем не менее весной того же года артист победил на выборах действующего руководителя края Александра Сурикова. Руководил краем Евдокимов чуть больше года. За это время произошли различные события, в регионе менялись заместители губенатора, произошел т.н. кризис власти... С той поры утекло много времени, кое-что забылось, кое-что не сохранилось: например машины "скорой помощи", которые пришли в край по программе "Здоровье Алтая", все еще возят врачей и больных.

Они появились на Алтае после того, как краевой Фонд госимущества передал пятипроцентный пакет полиметаллических акций, принадлежащий администрации, в управление закрытому акционерному обществу "Полиметалл", связанному с Уральской Горно-металлургической компанией. УГМК через это АО к тому времени уже управляла 45,4 % акций "Сибирь-полиметаллы" и "Алтайкоксом". В ответ компании подарили краю более двухсот машин "Скорой помощи" общей стоимостью в 46 миллионов рублей. Машины были распределены по региону как раз в рамках губернаторской программы "Здоровье Алтая".

Часовня на месте гибели

Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в ДТП на трассе М-52 (Чуйский тракт). Евдокимов и его жена Галина в сопровождении водителя Ивана Зуева и охранника Александра Устинова направлялись в село Полковниково Косихинского района.

Mercedes Евдокимова ехал на высокой скорости, обгонял машину, которая поворачивала на село Плешково, ударился об нее, и метров 20 летел по воздуху. Потом Mercedes врезался в березу. В ДТП выжила лишь Галина Евдокимова.

Водителя автомобиля, в который врезался "Мерседес" сцепщика вагонов Олега Щербинского, который вез семью на отдых на ближайшее озеро, обвиняли в этом ДТП. Однако благодаря защите общества и СМИ его оправдали.

На месте гибели Михаила Евдокимова возникла часовня в окружении 47 берез (именно столько было лет четвертому губернатору края в 2005 году).

Фестиваль

Летом в селе Верх-Обское, где Михаил Евдокимов провел детство и юность, в память о нём с 2006 года проводят фестиваль "Земляки". Среди постоянных участников мероприятия: актер Александр Михайлов, певцы Олег Митяеев и Александр Маршал и другие звёздные друзья Евдокимова.

Этот фестиваль "вырос" из проводившегося в Верх-Обском с 1991 года Кубка Евдокимова. С 2009 года евдокимовский фестиваль "Земляки" получил статус всероссийского и финансируется отдельной строкой в государственном бюджете РФ.

Школа, буксир и гимн

Именем Михаила Евдокимова назвали верх-обскую среднюю школу, буксир-толкач "Бийского речного порта" (бывший РТ-457). А песня Михаила Евдокимова "Алтай" часто исполняется на различных краевых мероприятиях и звучит перед каждой домашней игрой хоккейной команды "Алтай":

Горами, лугами, озёрами

Встаёт предо мною Алтай.

Лесами, степными просторами

Богат и красив этот край. Пылай по забокам смородина,

Росистое утро, пылай!

Мой край для меня – это Родина!

А Родина – это Алтай!

Мой край для меня – это Родина!

А Родина – это Алтай!

Улица Евдокимова

С момента гибели Михаила Евдокимова его сторонники неоднократно выдвигали идею назвать в честь артиста и губернатора площадь или улицу в Барнауле. До сих пор эта идея не воплощена. Однако, по словам депутата Госдумы Николая Герасименко, в 2017 году мэрия Барнаула пообещала назвать в честь бывшего губернатора одну из новых магистральных улиц.