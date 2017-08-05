Что нужно сделать, чтобы заменить электросчетчик?

Анатолий из Барнаула спрашивает: "Мне нужно заменить в квартире электросчетчик. Не могли бы вы сформулировать пошаговую инструкцию моих действий для решения данной задачи?"

Ответ на вопрос дали в "Барнаульской горэлектросети". Шаг I. Вызвать контролера ООО "Барнаульская сетевая компания". Необходимо подать заявку в сервисном центре по адресу: ул. Ползунова, 50; для жителей Индустриального района — ул. Энтузиастов, 34а);

Вызвать контролера ООО "Барнаульская сетевая компания". Необходимо подать заявку в сервисном центре по адресу: ул. Ползунова, 50; для жителей Индустриального района — ул. Энтузиастов, 34а); Шаг II. Контролер должен осмотреть прибор учета и выдать рекомендации;

Контролер должен осмотреть прибор учета и выдать рекомендации; Шаг III. Самостоятельно приобрести электросчетчик (средняя стоимость прибора в Барнауле: 500-600 рублей);

Самостоятельно приобрести электросчетчик (средняя стоимость прибора в Барнауле: 500-600 рублей); Шаг IV. Вызвать электрика из обслуживающей дом жилищной организации для установки прибора учета и коммутационного оборудования. Услугу по установке также можно получить в "Барнаульской сетевой компании". Консультация по телефонам 50-12-50, 50-20-50.

Вызвать электрика из обслуживающей дом жилищной организации для установки прибора учета и коммутационного оборудования. Услугу по установке также можно получить в "Барнаульской сетевой компании". Консультация по телефонам 50-12-50, 50-20-50. Шаг V. Вызвать контролера "Барнаульской сетевой компании" для опломбирования прибора учета.