Что означает введение временной администрации в банке "Открытие", который представлен в Барнауле?

2 Работает ли он сейчас?

Можно по-прежнему снимать деньги с вклада или карты, и класть деньги во вклад, совершать новые сделки. Все обязательства сохраняются. Никакого моратория на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Хотя с начала июля отток средств из банка был довольно существенный (с 3 июля по 24 августа - 389 млрд рублей, физических лиц - 139 млрд рублей, по данным ЦБ РФ), Банк России заявил, что поможет этому кредитному учреждению деньгами.

Работу в обычном режиме продолжат и все финансовые организации, входящие в группу "ФК Открытие": банк "Траст", "Рокетбанк" и другие, заверили в ЦБ РФ.