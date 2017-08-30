Что означает введение временной администрации в банке "Открытие", который представлен в Барнауле?

Вечером 29 августа Банк России объявил о назначении временной администрации в банке "Финансовая корпорация Открытие", офисы которого работают и в Барнауле. В сообщении указано, что это кредитное учреждение будут проходить санацию, но продолжит работу в обычном режиме. При этом Банк России гарантирует непрерывность его деятельности.
У банка "ФК Открытие" НЕ отозвали лицензию. Это один из крупнейших и системообразующих банков. Отзыв лицензии мог бы весьма негативно отозваться на рынке. Поэтому, выявив проблемы, Банк России принял решение провести его оздоровление. Для этого в банк назначена временная администрация, указано в пресс-релизе ЦБ.
Можно по-прежнему снимать деньги с вклада или карты, и класть деньги во вклад, совершать новые сделки. Все обязательства сохраняются. Никакого моратория на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.
Хотя с начала июля отток средств из банка был довольно существенный (с 3 июля по 24 августа - 389 млрд рублей, физических лиц - 139 млрд рублей, по данным ЦБ РФ), Банк России заявил, что поможет этому кредитному учреждению деньгами.
Работу в обычном режиме продолжат и все финансовые организации, входящие в группу "ФК Открытие": банк "Траст", "Рокетбанк" и другие, заверили в ЦБ РФ.
Обращений обеспокоенных клиентов в офисы банка (а их в Барнауле два) сейчас много, пояснили altapress.ru в допофисе банка (мы звонили туда в качестве клиентов). Сотрудник пояснил, что в банке сейчас все стабильно, ничего не изменилось, забирать вклад нет необходимости. А за счет господдержки и после введения контроля со стороны ЦБ банк будет "еще более надежным и устойчивым".
Раньше санацией проблемных банков занималось "Агентство по страхованию вкладов" или банк-санатор, проблемному кредитному учреждению выдавался долгосрочный кредит. Теперь этим займется подконтрольный Центробанку "Фонд консолидации банковского сектора". Этот фонд создан в начале 2017 году специально как раз для проведения санации кредитных учреждений, минуя посредников.
То есть сейчас Банк России выступит в качестве основного инвестора и станет основным акционером (по данным РБК, у него будет не менее 75%). Для оздоровления будут использованы средства "Фонда консолидации". Эта схема используется впервые, но план санации пока не готов - он будет разрабатываться по результатом детального анализа ситуации.
РБК, ссылаясь на источник в Банке России, пояснил: оздоровление будет продолжаться пять-шесть месяцев - это очень короткие сроки для санации.
Банк "ФК Открытие" и сам не раз выступал в качестве санатора. К примеру, в 2014 году он санировал "Траст". Однако летом 2017 года появилась информация о его трудностях. Основной бенефициар и основатель банка Вадим Беляев заявил "Ведомостям", что "банк стал объектом информационной атаки", из-за чего и происходит отток средств юрлиц и граждан. Но после введения временной администрации он пояснил СМИ, что санация - правильное решение и он будет всячески помогать ЦБ.
Санация такого крупного банка вместе с продолжением чистки банковского сектора может спровоцировать дальнейший переход вкладчиков в госбанки, прогнозирует The Bell. Более мелкие частные банки будут вынуждены поднимать ставки по депозитам — конкурировать за качественных клиентов им будет все сложнее.
Аналитики также отмечают, что банк ждет снижение расходов — это приведет к отказу от инвестиций в качество сервиса.
Справка
Банк "ФК Открытие" (ПАО) создан в 1992 году. Основатель - Вадим Беляев. За последние годы в состав группы вошли "Номос-Банк", "Ханты-Мансийский банк", "Новосибирский муниципальный банк", "Банк Петрокоммерц", "ТРАСТ" и другие. По объему активов "ФК Открытие" занимает 8-е место (второе среди частных банков) и является одним из самых крупных частных банков России. Управляющим операционным офисом "Барнаульский" банка "ФК Открытие" является Ирина Орлова.
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