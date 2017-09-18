Кто поедет от Барнаула на "Мисс Россия": первая красавица города в Instagram

16 сентября в День города выбрали "Мисс Барнаула-2017". Первой красавицей города в этом году стала модель Яна Казанцева.
Яна Казанцева победила в конкурсе "Мисс Барнаул-2017". 16 сентября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Яна Казанцева (в центре) победила в конкурсе "Мисс Барнаул-2017". 16 сентября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Яна Казанцева (крайняя справа) победила в конкурсе "Мисс Барнаул-2017". 16 сентября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Яна Казанцева победила в конкурсе "Мисс Барнаул-2017". 16 сентября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Студентке экономфака АГАУ теперь предстоит представлять Барнаул на конкурсах "Мисс Россия", "Мисс Волга" и "Жемчужина Черного моря". А вот что она постит про себя в Instagram:
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