Кто поедет от Барнаула на "Мисс Россия": первая красавица города в Instagram

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Сегодня, 20:05.
Жизнь

16 сентября в День города выбрали "Мисс Барнаула-2017". Первой красавицей города в этом году стала модель Яна Казанцева.

Яна Казанцева победила в конкурсе "Мисс Барнаул-2017". 16 сентября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Яна Казанцева (в центре) победила в конкурсе "Мисс Барнаул-2017". 16 сентября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Яна Казанцева (крайняя справа) победила в конкурсе "Мисс Барнаул-2017". 16 сентября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Яна Казанцева победила в конкурсе "Мисс Барнаул-2017". 16 сентября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Студентке экономфака АГАУ теперь предстоит представлять Барнаул на конкурсах "Мисс Россия", "Мисс Волга" и "Жемчужина Черного моря". А вот что она постит про себя в Instagram:

Сегодня был насыщенный день 🌸 #миссбарнаул2017#model#barnaul22#пляж

Публикация от Yana Kazantseva (@yankazantseva)

☁️

Публикация от Yana Kazantseva (@yankazantseva)

А лето цвета неба ☀️ #телецкоеозеро#гдея⬅️

Публикация от Yana Kazantseva (@yankazantseva)

😎

Публикация от Yana Kazantseva (@yankazantseva)

#sammer#home☀

Публикация от Yana Kazantseva (@yankazantseva)

День на повтор пожалуйста 🙏🏻 . . . #миссбарнаул2017#model#barnaul22

Публикация от Yana Kazantseva (@yankazantseva)

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