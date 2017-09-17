Что приносят животные своим хозяевам в качестве охотничьего трофея

Известно, что животные иногда испытывают крайнюю благодарность к своим хозяевам, и чтобы это показать, приносят разные "подарочки". Иногда живых мышей, птиц или вобще змей, а иногда просто все, что попалось под лапу. Несколько примеров — в нашей подборке.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
Животные со своими "трофеями". Фото: fishki.net.
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