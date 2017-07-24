Что такое облачное видеонаблюдение? Реальные кейсы

Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская "Автосокол". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская "Автосокол". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Соколов, руководитель автомастерской "Автосокол". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Установка камер. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Установка камер. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Установка камер. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Управляющая компания "Уют и согласие". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Елена Нагайцева, директор УК "Уют и согласие". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Облачное видеонаблюдение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Предприятие "Автосокол" новое — работает менее трех лет. Его директор Александр Соколов рассказал, что изначально обратился в "Ростелеком" для подключения стационарной телефонии.

Александр Соколов,

руководитель мастерской "Автосокол":

У нас подземный этаж, поэтому мобильная связь не работает. Мы решили поставить стационарный телефон и подключить интернет. Обратились в "Ростелеком" за этими услугами и в разговоре с представителем компании упомянули о том, что подумываем установить камеры. Тогда нам рассказали о "Видеокомфорте". Условия нас устроили. Получать несколько услуг от одного оператора очень удобно.

По словам Александра Соколова, видеокамеры предприятию потребовались для того, чтобы контролировать безопасность. Клиенты оставляют автомобили возле входа в автосервис, когда внутреннее помещение занято. Стоят в очереди они недолго, но тем не менее этого времени может хватить злоумышленнику, чтобы поцарапать покрытие автомобиля или проткнуть колеса. Случаи мелкого хулиганства бывали. С видеокамерами стало проще. Вандалы видят, что ведется съемка, и уже не чувствуют вседозволенности. А если кто-то вдруг все-таки делает что-то плохое, то камера это фиксирует, и становится понятно, что произошло.

Александр Соколов,

руководитель автомастерской "Автосокол":

Однажды мы увидели, что машина нашего клиента облита маслом. Посмотрели запись — кто-то из-за угла вылил его прямо из ведра. Мы показали видео хозяину автомобиля, а он обратился в полицию для дальнейшего разбирательства. Иногда автовладельцы загораживают въезд на территорию автосервиса. Приезжают клиенты и говорят, что не могут к нам попасть. Мы смотрим записи, видим номера машин, находим их владельцев и просим переставить авто в другое место, не загораживать проезд.

Александр Соколов рассказал, что раньше получал коммерческие предложения по установке видеонаблюдения от разных поставщиков, но они его не привлекали. Либо компания не внушала доверия, либо цены были слишком высокими. По его словам, одно из преимуществ видеонаблюдения от "Ростелекома" заключается в том, что он предоставляет камеры в рассрочку (для "Автосокола" на один год). И в линейке тарифов сервиса предприниматель без труда смог выбрать для себя наиболее подходящий.

Александр Соколов,

руководитель автомастерской "Автосокол":

У нас установлены три камеры. Они срабатывают на движение — можно посмотреть, что и когда изменилось: кто пришел, кто подъехал и так далее. Это удобно. Ночью камеры переключаются на режим съемки в темноте, и тоже все видно. Записи хранятся несколько дней — нам этого достаточно. Если какая-то запись нужна в течение более длительного срока, ее можно сохранить, скачав в личный кабинет или на жесткий диск. Специалисты компании смонтировали нам оборудование около четырех месяцев назад, с тех пор все хорошо работает, никаких нареканий у нас нет.

Управляющая компания "Уют и согласие"

В ведении управляющей компании "Уют и согласие" находится порядка 80 многоквартирных домов в Барнауле. По словам ее директора Елены Нагайцевой, в большинстве своем жители отказываются ставить видеокамеры во дворы и в подъезды. Они не хотят платить за оборудование и услугу, считают, что камеры очень быстро испортят вандалы. Однако Елена Нагайцева уверена, что все это стереотипы.

Недавно управляющая компания установила 17 камер на два новых одноподъездных дома на ул. Партизанской. Это пробный проект, и на данный момент руководство компании довольно его результатами.

Елена Нагайцева,

директор УК "Уют и согласие":

У нас бывают случаи вандализма в местах общего пользования: во дворах, подъездах, лифтах, на контейнерных площадках. Когда люди видят, что ведется видеонаблюдение, их это дисциплинирует. К тому же с помощью видеокамер я могу смотреть, как идет работа по уборке и благоустройству дворов. Вышел ли на смену дворник, увезли ли вовремя снег и мусор, покрашены ли бордюры и так далее. Доступ к записям с видеокамер имеют и жители. Они могут посмотреть трансляцию даже в своих мобильных устройствах. Например, проследить, как гуляет ребенок во дворе и стоит автомобиль на парковке, зашли ли в подъезд рабочие, которых они наняли, чтобы делать ремонт.

Трансляция с камер также выводится на компьютеры, стоящие у консьержек. Так они могут постоянно следить за порядком.

Сейчас установка камер проходит еще в одном доме, которым управляет "Уют и согласие" — на пр. Социалистическом. В компании поставили камеры и в офис. Они помогают оценивать и улучшать качество сервиса, а также контролируют безопасность: один из офисов "Уюта и согласия" сильно пострадал от действий злоумышленников, после чего и стало очевидно, что видеонаблюдение не роскошь, а необходимость.

Елена Нагайцева,

директор УК "Уют и согласие":

Сотрудничество с "Ростелекомом" показалось нам наиболее приемлемым. На первом этапе нас привлекли демократичные цены. А в дальнейшем мы оценили качество обслуживания и удобство сервиса. Записи с камер хранятся три дня. Дорогостоящее оборудование для этого нам закупать не потребовалось, видео находится на серверах оператора. Камеры мы приобретаем в рассрочку. В целом услуга предоставляется на очень высоком уровне. Также в офисе мы пользуемся IP-телефонией от "Ростелекома" и тоже довольны.

Облачное видеонаблюдение актуально не только для предприятий малого бизнеса, но и для больших компаний. В разных регионах России у "Ростелекома" есть крупные корпоративные клиенты, которые успешно пользуются этим сервисом. Оператор анализирует опыт всех своих заказчиков для улучшения и дальнейшего развития услуги "Видеокомфорт", так как уже сейчас понятно, что у нее прекрасные перспективы. Облачные сервисы становятся все более удобными, безопасными и популярными, а значит, за ними будущее.

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