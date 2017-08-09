Что такое онлайн калькулятор валют?

Пользователю не нужна подготовка для работы с этой программой. Понимания принципов ее работы тоже не требуется, но мы их все-таки слегка коснемся, чтобы выяснить преимущества (или недостатки) системы.

Начнем "от противного".

Какие есть альтернативы онлайн конвертеру валют?

Например, вы изучаете курс валют ВТБ 24 и хотите узнать, сколько это будет в рублях или другой валюте. Из всем известных вариантов – только карандаш, бумага и кнопочный калькулятор ради ускорения расчетов.

Как происходит расчет "традиционным" способом?

Выбирается курс одной валюты;

Умножается на требуемую сумму;

Результат записывается.

Потом выбирается другой курс и операция повторяется столько раз, сколько найдется "интересных" курсов.

Если в расчете участвуют три и более денежные единицы: российский рубль, доллар, евро, юань, тенге и др. – то количество пересчетов увеличивается в геометрической прогрессии.

Онлайн конвертер делает то же самое, но гораздо быстрее и одновременно по нескольким банкам. Что вручную рассчитывается несколько минут, здесь происходит за доли секунды (при достаточной скорости интернета, конечно).

Как работает онлайн калькулятор?

Компьютерная система постоянно, в текущем режиме, получает информацию об изменении курсов валют во всех банковских учреждениях по всем городам России. Если быть совсем точным, то по тем вариантам, что включены в систему, но этот список заметно шире, чем требуется для расчета по конкретным валютам.

Из всего это следует три безусловных преимущества конвертеров валют онлайн:

Скорость расчета;

Широкий диапазон данных;

Наглядность результатов.

Отличаются ли онлайн калькуляторы между собой?

Да отличаются. Для обычного пользователя важнее всего два параметра:

Скорость;

Точность.

В скорости онлайн конвертер значительно превосходит не только "ручной расчет", но и режим человеческого восприятия.

Но даже самая "продвинутая" технология не даст верных результатов опираясь на устаревшие данные. Потому точность калькулятора валют зависит от настроек сайта, а именно – частоты обновления информации.

Страница, которую Вы видите перед собой, всеми перечисленными достоинствами обладает.

Информация обновляется в on-line режиме.

Есть данные по всем валютам которые продают/покупают банки РФ.

Для удобства и скорости отображаются только запрошенные данные и "ориентиры": курс Центрального банка, наиболее популярные валюты, лучшие курсы, курсы валют Альфа банка и других основных банков.

Управление этим конвертером валют в особых пояснениях не нуждается. Достаточно провести указателем мышки по названиям, чтобы увидеть в выпадающих списках возможные операции. В окошке поиска возможен ручной ввод данных, система автоматически подстраивается под нужды пользователя.