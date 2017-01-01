Что такое Сретение и почему это молодежный праздник?

2 Кто с кем встретился на Сретение?

Слово "сретение" переводится как "встреча".

Праздник установили в память о встрече Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном. На сороковой день после рождения Иисуса, его родители Мария и Иосиф по древней традиции принесли малыша в церковь. Эта традиция — посвящение Богу своих первенцев, то есть первых сыновей, соблюдалась согласно ветхозаветному закону.

Симеону Духом Святым было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Так и случилось. Предание говорит, что Симеон прожил 360 лет. Он был одним из 72 книжников, которые в III веке до н.э. по велению египетского царя Птолемея II перевели Библию с еврейского на греческий. Старец смог спокойно умереть. Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.

В данном контексте — это еще и встреча человечества в лице старца Симеона с Богом и окончательный переход от ветхозаветной истории к новой.

В этот день в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богородице подошла 84-летняя вдова, "дочь Фануилова", которую за вдохновенные речи о Боге называли Анна-пророчица. Она поклонилась новорожденному Христу и вышла из храма, неся горожанам новость о пришествии мессии.