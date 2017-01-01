Что такое Сретение и почему это молодежный праздник?

Вот уже 25 лет в России 15 февраля отмечается День православной молодежи. В церковном календаре он совпадает с большим праздником — Сретением Господним. Почему так получилось и что обычно делают в этот день?
[card id=1 title=Когда отмечать Сретение Господне?]В православии праздник Сретения Господня относится к числу господских (то есть посвященных Христу) двунадесятых (то есть двенадцати важнейших) и отмечается всегда в один и тот же день 15 февраля по новому стилю. А вот католики и все остальные конфессии, которые живут по григорианскому календарю, отметили Сретение еще 2 февраля.
Сретение Господне относится к древнейшим праздникам христианской Церкви, он завершает цикл рождественских праздников. Праздник известен на Востоке с IV века, на Западе — с V века. Самые ранние свидетельства о праздновании на христианском Востоке относятся к концу IV века.
Слово "сретение" переводится как "встреча".
Праздник установили в память о встрече Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном. На сороковой день после рождения Иисуса, его родители Мария и Иосиф по древней традиции принесли малыша в церковь. Эта традиция — посвящение Богу своих первенцев, то есть первых сыновей, соблюдалась согласно ветхозаветному закону.
Симеону Духом Святым было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Так и случилось. Предание говорит, что Симеон прожил 360 лет. Он был одним из 72 книжников, которые в III веке до н.э. по велению египетского царя Птолемея II перевели Библию с еврейского на греческий. Старец смог спокойно умереть. Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.
В данном контексте — это еще и встреча человечества в лице старца Симеона с Богом и окончательный переход от ветхозаветной истории к новой.
В этот день в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богородице подошла 84-летняя вдова, "дочь Фануилова", которую за вдохновенные речи о Боге называли Анна-пророчица. Она поклонилась новорожденному Христу и вышла из храма, неся горожанам новость о пришествии мессии.
У праздника Сретения Господня один день предпразднства и семь дней попразднства.
15 февраля во всех православных храмах утром проходит праздничная Божественная литургия (служба). Главное огослужение в России проходит в Москве в храме Христа Спасителя. Обычно его возглавляет Патриарх.
В день Сретения во всех странах мира. где есть православие, отмечается и еще один праздник - День православной молодежи.
Еще одной традицией этого дня является "Сретенский бал" основными участниками которого выступают молодые люди.
Всемирный день православной молодежи отмечается именно 15 февраля с 1953 года (как день перехода от старого к новому). Утверждению праздника предшествовало проведение первой генеральной ассамблеи Всемирного православного молодежного движения "Синдесмос" (это крупнейшая и старейшая в мире православная молодежная организация она объединяет 126 молодежных организаций в 46 странах).
В России только в 2002 году Патриарх Алексий II выпустил положение об учреждении Российского дня православной молодежи.
В этот день, 15 февраля, во всем мире православная молодежь проводит встречи со священнослужителями, посещает больницы, устраивает концерты с танцами и живой музыкой, организует спортивные соревнования, конкурсы, игры. В каждой епархии и митрополии Русской Православной Церкви проходят молодежные съезды и конференции.
В России особенностью Дня православной молодежи является также проведение Сретенского бала. Традиция появилась благодаря Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
В Барнауле 15 февраля 2017 года члены молодежных православных объединений встретятся на утреннем богослужении. Затем, в 15 часов, в спортивном зале Алтайского государственного аграрного университета пройдет дружеский матч по мини-футболу между православными активистами и студентами.
Закончится день Сретенским балом в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25). Это торжественное мероприятие, на котором молодые люди исполнят различные танцы и расскажут всем о празднике.
На Руси по этому празднику определяли сроки начала весенних полевых работ. По народным приметам Сретение — это граница между зимой и весной, о чём свидетельствуют народные поговорки: "Сретенье — зима с весной и летом повстречалась", "Солнце на лето, зима на мороз".
По погоде в праздник Сретения крестьяне судили о наступающих весне и лете, о погоде и урожае. О весне судили так: "Какова погода на Сретение, такова будет и весна". Считалось, что если на Сретение оттепель — весна будет ранняя и теплая, если холодный день — жди холодной весны. Выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне. Если на Сретение снег через дорогу несет — весна поздняя и холодная. "На Сретение утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних". "На Сретение капель — урожай пшеницы". "На Сретенье ветер — к плодородию фруктовых деревьев".
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