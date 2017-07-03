Что упало - то пропало. Ученые опровергли пять распространенных мифов

Ученые опровергли пять популярных "научных" мифов, пишет Информинг.
Правило "пяти секунд". На самом деле, если еда упала на пол, на нее все равно успеют попасть микробы, независимо от того, как быстро ее успеют поднять.
"Темная сторона Луны". Ее нет. Этот миф мог возникнуть из-за того, что с Земли не видна противоположная часть спутника. Но уже давно доказано, что Солнце равномерно освещает всю поверхность Луны.
После рождения ребенка женщина теряет некоторое количество серого вещества. Этот миф удалось опровергнуть экспериментальным путем. Ученые выяснили, что после родов мозговая деятельность находится в норме. И более того, мозг женщины начинает работать более активно, "специализируясь" под потребности ребенка.
Сладости влияют на активность детей. Нет. Исследователи отмечают, что не стоит давать детям сладости для того, чтобы они стали более активными.
Кошки лишь используют человека для получения пищи и не испытывают удовольствия, общаясь с хозяином. Это тоже миф. Экспериментальным путем доказано, что животное скорее проведет время со своим хозяином вместе, чем поест.
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