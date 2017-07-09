Что увидел глава Сибирского сельсовета на местных свалках

В Алтайском крае глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин проинспектировал исполнение предписаний садоводческими товариществами на подведомственной территории.
В частности, он проверил насколько исполняются предписания по ликвидации несанкционированных свалок мусора и организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на санкционированный полигон. Своими выводами он поделился на странице в Facebook: “Вот СНТ "Космос". Прогресс, конечно, есть. Пытались ликвидировать свои несанкционированные свалки, но, видно, "не допытались" - вновь валят садоводы мусор. Договор на вывоз твердых отходов на санкционированный полигон с подведомственным администрации Сибирского сельсовета МУП "Сибирское ЖКХ" подписали и мусор вывозят".
Глдава сельсовета лично убедился, что здесь оборудовали два места для сбора упакованного мусора. Но, по его мнению, "культуре складирования еще, видимо, наши барнаульцы и жители военного городка - ЗАТО Сибирского не научились".
Похвалил глава сельсовета садоводство "Локомотив": "Они - молодцы! Несанкционированные свалки мусора ликвидированы. Конструктивное взаимодействие в рамках Барнаульской агломерации в части оборота ТКО, таким образом, налажено".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.