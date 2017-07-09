Что увидел глава Сибирского сельсовета на местных свалках

Глава Сибирского сельсовета проинспектировал свалки около садоводств. Фото: Олег Боронин. Глава Сибирского сельсовета проинспектировал свалки около садоводств. Фото: Олег Боронин. Глава Сибирского сельсовета проинспектировал свалки около садоводств. Фото: Олег Боронин. Глава Сибирского сельсовета проинспектировал свалки около садоводств. Фото: Олег Боронин. Глава Сибирского сельсовета проинспектировал свалки около садоводств. Фото: Олег Боронин. Глава Сибирского сельсовета проинспектировал свалки около садоводств. Фото: Олег Боронин. Глава Сибирского сельсовета проинспектировал свалки около садоводств. Фото: Олег Боронин.

В частности, он проверил насколько исполняются предписания по ликвидации несанкционированных свалок мусора и организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на санкционированный полигон. Своими выводами он поделился на странице в Facebook: “Вот СНТ "Космос". Прогресс, конечно, есть. Пытались ликвидировать свои несанкционированные свалки, но, видно, "не допытались" - вновь валят садоводы мусор. Договор на вывоз твердых отходов на санкционированный полигон с подведомственным администрации Сибирского сельсовета МУП "Сибирское ЖКХ" подписали и мусор вывозят".

Глдава сельсовета лично убедился, что здесь оборудовали два места для сбора упакованного мусора. Но, по его мнению, "культуре складирования еще, видимо, наши барнаульцы и жители военного городка - ЗАТО Сибирского не научились".

Похвалил глава сельсовета садоводство "Локомотив": "Они - молодцы! Несанкционированные свалки мусора ликвидированы. Конструктивное взаимодействие в рамках Барнаульской агломерации в части оборота ТКО, таким образом, налажено".