"Что вы здесь нюхаете?": барнаулец отсудил у S7 деньги за грязные кресла в самолете

Неприятная поездка

Артем Песоцкий,

пассажир:

23 июля 2016 года мы возвращались вдвоем на самолете компании S7 из Москвы в Барнаул. Когда подошли к своим местам, мы учуяли неприятный запах, который исходил от них. На кресле было влажное пятно, которое было затерто. Самолет уже готовился к вылету. Мы подозвали бортпроводника и показали пятно. Он сказал, что этот вопрос решат и ушел. Самолет уже отправлялся на взлетно-посадочную полосу, но мы продолжали стоять около кресел и ждать бортпроводника. В конце концов к нам подошли и сказали, либо мы садимся, либо отказываемся от перелета. От рейса мы отказаться не могли, потому что в ближайшее время нужно было выходить на работу. Нам принесли несколько пледов, которые можно было постелить на сидения. Когда мы сели, то увидели, что вся спинка впереди стоящего кресла была в рвотных массах. Мы подозвали бортпроводницу, которая сказала, что решит этот вопрос после взлета, возможно, что удастся нас куда-то пересадить. Ей удалось найти лишь одно место, ради этого необходимо было подвинуть женщину с ребенком. Мы хотели лететь вдвоем, но таких мест в эконом-классе не было. Спросили, можно ли сесть в бизнес-классе, нам отказали. Пятна впереди закрыли салфетками, которые побрызгали освежителем воздуха. Запах немного перебили, но дискомфорт остался. Четыре часа мы летели в таких условиях: на пледах и с полотенцами впереди.

"Это был томатный сок"

После возвращения в город барнаульцы решили разобраться с этой ситуацией и написали претензию авиаперевозчику. Ее рассматривали в течении трех месяцев (с августа по ноябрь). В претензионной комиссии заявили, что судно было убрано, никаких запахов и пятен, которые препятствовали перелету, не было, а бортпроводники оказали "повышенное внимание" к пассажирам.

Артем Песоцкий также обратился в Роспотребнадзор Новосибирской области (по месту регистрации S7), чтобы выяснить, может ли авиакомпания работать подобным образом. В ответе специалисты сослались на правила воздушных перевозок, которые размещены на официальном сайте авиакомпании, что перевозчик должен обеспечить пассажира "мягким инвентарем и средствами для удобства пассажиров в полете", а также информационно-справочным и индивидуальным обслуживанием, напитками и питанием и медицинской помощью. В случае, если услуга оказана с недостатками, то потребитель вправе от нее отказаться и потребовать компенсацию морального вреда и возмещения убытков.

Обращение барнаульцев также рассмотрело управление Роспотребнадзора по Московской области, которое для подготовки ответа направила запрос в авиакомпанию. В ней сообщили, что перед вылетом в самолете провели уборку, никаких пятен и запахов замечено не было. Более того, на спинке впереди стоящего кресла бортпроводники развесили влажные салфетки, обработанные освежителем воздуха.

Авиакомпания "Сибирь" отправила ответ на претензию пассажиров. По словам Артема Песоцкого, перевозчик выставил виноватыми самих авторов ходатайства. В частности компания указала, что иск пассажиров считает надуманным, что при подготовке к взлету они "стали жаловаться на неприятный запах", хотя никто больше его не чувствовал и не видел следов рвотных масс. Более того, в S7 сказали, что на спинке сидения было пятно от томатного сока, несмотря на то, что ранее отрицали наличие пятен. По словам Артема Песоцкого, состав пролитой жидкости компания определила "на глаз".

Из ответа авиакомпании "Сибирь" (S7): "...истцы были размещены в креслах с неоткидывающимися спинками (последний ряд в салоне самолета) и пытались переместиться на более комфортные места. Двух свободных мест в салоне экономического класса не было, им хотелось переместиться в бизнес салон, а в качестве причины для пересадки они выдумали историю с запахом и следами рвотных масс…. Полагаем, что вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что: — ответчик предоставил надлежащие доказательства того, что никаких правомерных действий по отношению истцов не было допущено, а доводы истцов надуманы, — в подтверждение своих доводов истцы предоставили только фотографии, которые свидетельствуют о том, что бортпроводники, выполняя различные капризы истцов, постарались, чтобы никаких конфликтов не борту не было и у истцов от полета осталось приятное впечатление".

Пассажиры требовали компенсировать им деньги за перелет и моральный ущерб в размере около 43,5 тыс. рублей. Исходя из стоимости билетов (36 тыс. рублей с учетом сборов на двоих в обе стороны), истцы потребовали вернуть половину от суммы без учета сборов — 16 тыс. рублей. Сумма неустойки за просрочку ответа на претензию составляет около 17 тыс. рублей (согласно ст.28 п.5 Закона "О защите прав потребителей"), судебных издержек — 500 рублей, морального вреда — по 5 тыс. рублей на каждого истца. В авиакомпании посчитали, что эти суммы необоснованны и неправомерны, поэтому решили отказать в иске в полном объеме.

После ответа авиаперевозчика барнаульцы подали заявление в мировой суд города Обь Новосибирской области (там зарегистрирована авиакомпания). В течение нескольких месяцев суд рассматривал заявление и окончательное решение принял только 30 июня этого года.

По решению суда, авиакомпания "Сибирь" должна выплатить истцам в качестве компенсации морального 2 тыс. рублей (на каждого истца), штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя — по 1 тыс. рублей на каждого истца, расходы на представителя — 500 рублей. Итого — 6,5 тыс рублей на двоих. В удовлетворении других требований суд отказал.

Артем Песоцкий,

пассажир:

Суд не удовлетворил требования по возмещению суммы по билетам, сославшись на правила авиаперевозок. С этим я согласен, потому что нужно было отказаться от перелета заранее. Однако, что касается суммы за моральный ущерб, то, на мой взгляд, здесь можно было присудить больше, по крайней мере, те суммы, что я указал изначально.

Как действовать подобной ситуации

Если вы столкнулись с подобной ситуацией на борту, то вам следует:

— написать претензию на борту самолета

— сделать несколько фотографий

— перед вылетом проверить свое место и удостоверится, что оно в порядке. Если вас что-то не устраивает, как потребитель вы имеете право отказаться от перелета.

Копии всех документов имеются в редакции altapress.ru.