Что ждет участников ИТ-конференции IT’Summer в этом году

29 июля в Барнауле пройдет конференция IT’Summer - масштабное ИТ-событие, приуроченное ко всемирному Дню системного администратора. О том, что ждет участников, рассказывают организаторы:
"Железо" для сисадминов
Искандер Балубаев,
директор компании "ЦЛПО":
Этот год юбилейный для IT’Summer. И нам удалось сделать не имеющую аналогов программу. На IT’Summer не будет спонсорских выступлений, которые не любят все без исключения участники. Вместо них будут полностью практические доклады.
Для секции "системное администрирование" мы везем стойку с реальным системным и серверным оборудованием – коммутаторами, серверами, системой хранения данных. Задача участников под руководством спикеров построить отказоустойчивый кластер. Стоимость этого кластера - несколько миллионов рублей. Но участники буквально смогут его "потрогать" и лично протестировать на устойчивость.
1С Специалистов тоже ждет насыщенная программа. Практические доклады им презентуют Олег Бартунов – генеральный директор PostgresPro. Бурмистров Андрей, эксперт по производительности и стабильности 1С, автор образовательного проекта 1сprogress.ru
Директорам по ИТ будут рассказывать про KPI и о том, как эффективно взаимодействовать с руководством компании. Полная программа размещена на сайте cioconf.ru
Как ограбить банк
Специальный гость IT’Summer - ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Вместе с участниками он на конкретных примерах разберёт способы вывода денежных средств, которые использовали злоумышленники в успешных атаках. И, конечно, научит им противостоять.
Машина Голберга, шашлык и музыка
Так как IT’Summer приурочен к празднику – всемирному Дню системного администратора, то участников ждет и развлекательная программа. Системные администраторы – люди особого технического склада ума. Поэтому и развлечения организаторы подготовили с техническим уклоном. Участники IT’Summer построят настоящую машину Голдберга. Машина представляет собой сложный механизм, в котором сложная цепочка операций приводит к совершению главного действия. Что в итоге получится у участников – интрига. Подобный флешмоб за Уралом еще не делали.
Ну а вечером участников ждет развлекательная программа под живую музыку.
Регистрация на IT’Summer продлится до 23 июля 2017 г.
Подробности, программа, стоимость участия и регистрация на cioconf.ru
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