Что ждет участников ИТ-конференции IT’Summer в этом году

Этот год юбилейный для IT’Summer. И нам удалось сделать не имеющую аналогов программу. На IT’Summer не будет спонсорских выступлений, которые не любят все без исключения участники. Вместо них будут полностью практические доклады.

Для секции "системное администрирование" мы везем стойку с реальным системным и серверным оборудованием – коммутаторами, серверами, системой хранения данных. Задача участников под руководством спикеров построить отказоустойчивый кластер. Стоимость этого кластера - несколько миллионов рублей. Но участники буквально смогут его "потрогать" и лично протестировать на устойчивость.

1С Специалистов тоже ждет насыщенная программа. Практические доклады им презентуют Олег Бартунов – генеральный директор PostgresPro. Бурмистров Андрей, эксперт по производительности и стабильности 1С, автор образовательного проекта 1сprogress.ru

Директорам по ИТ будут рассказывать про KPI и о том, как эффективно взаимодействовать с руководством компании. Полная программа размещена на сайте cioconf.ru