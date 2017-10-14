"Чтоб на нары не взлететь ненароком": заключенный экс-депутат Мастинин начал писать стихи

Полностью стих опубликовала "Комсомольская правда на Алтае":

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Я про жизнь в тюрьме расскажу без прикрас.

Подвигайтесь поближе, начну свой рассказ,

Пусть то, что прошел я, вам будет уроком,

Чтоб на нары и вам не "взлететь" ненароком.

Я видал, как здоровье с надеждами тают,

И волю, и дух как буханку ломают.

Как здоровый мужик слезы льет до утра,

Как лгут и "по-скотски" "ржут" мусора…

Я видал как друг другу "за братство поют",

И тут же "братуху" за грош продают!

Как со сроком не детским, "заехал" юнец,

Как в веревке с петлей, нашел свой конец.

Я видал, как всю жизнь по денечку меняют,

Как в живом человеке, человек умирает…

Все что я видел и не рассказать,

Как бы я не хотел всего этого знать.

Пусть то, что прошел я, вам будет уроком,

Чтоб на нары и вам "не взлететь" ненароком!

В последнее время Александр Мастинин регулярно сообщает СМИ о своих приключениях в колонии. Так, в начале октября в знак протеста против дисциплинарных взысканий в полонии он сломал себе ногу. Ранее экс-депутат объявлял голодовку и заявлял о покушении на его жизнь.

Напомним, Мастинина признали виновным за организацию группы, совершившей присвоение или растрату в особо крупном размере.

С 2013 года экс-депутат скрывался от следствия. Его задержали в аэропорту "Шереметьево", когда он предъявил документы на имя Валерия Грача. Долгое время он настаивал на том, что является именно Валерием Грачом, но через какое-то время все-таки признал, что он Мастинин. Против него возбудили еще одно уголовное дело — за незаконное пересечение границы.