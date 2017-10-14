"Чтоб на нары не взлететь ненароком": заключенный экс-депутат Мастинин начал писать стихи

Заключенный экс-депутат АКЗС Александр Мастинин, осужденный за мошенничество, написал к своему 40-летию стихотворение. В не он рассказывает о тяжести жизни в неволе и демонстрирует уверенное владение тюремным жаргоном.
Полностью стих опубликовала "Комсомольская правда на Алтае":
***
Я про жизнь в тюрьме расскажу без прикрас.
Подвигайтесь поближе, начну свой рассказ,
Пусть то, что прошел я, вам будет уроком,
Чтоб на нары и вам не "взлететь" ненароком.
Я видал, как здоровье с надеждами тают,
И волю, и дух как буханку ломают.
Как здоровый мужик слезы льет до утра,
Как лгут и "по-скотски" "ржут" мусора…
Я видал как друг другу "за братство поют",
И тут же "братуху" за грош продают!
Как со сроком не детским, "заехал" юнец,
Как в веревке с петлей, нашел свой конец.
Я видал, как всю жизнь по денечку меняют,
Как в живом человеке, человек умирает…
Все что я видел и не рассказать,
Как бы я не хотел всего этого знать.
Пусть то, что прошел я, вам будет уроком,
Чтоб на нары и вам "не взлететь" ненароком!
В последнее время Александр Мастинин регулярно сообщает СМИ о своих приключениях в колонии. Так, в начале октября в знак протеста против дисциплинарных взысканий в полонии он сломал себе ногу. Ранее экс-депутат объявлял голодовку и заявлял о покушении на его жизнь.
Напомним, Мастинина признали виновным за организацию группы, совершившей присвоение или растрату в особо крупном размере.
С 2013 года экс-депутат скрывался от следствия. Его задержали в аэропорту "Шереметьево", когда он предъявил документы на имя Валерия Грача. Долгое время он настаивал на том, что является именно Валерием Грачом, но через какое-то время все-таки признал, что он Мастинин. Против него возбудили еще одно уголовное дело — за незаконное пересечение границы.
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