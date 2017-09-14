Чтобы крыша не текла: "ЗапСибРегион" представляет отличные материалы для плоской кровли

Одно из них представляет "ЗапСибРегион". Это линейка наплавляемых материалов Polyroof и мастики Ecomast питерского завода "Гидроизоляционные материалы", с которым компания заключила дилерский договор.

Для устройства или ремонта плоской кровли нужны мастика и наплавляемые рулонные гидроизоляционные материалы.

Сергей Жилинский,

менеджер по работе с ключевыми клиентами компании "ЗапСибРегион":

Линейка мастик Ecomast очень широкая. В ней есть материалы для разного типа поверхностей и задач. Когда мы подбираем материалы для ремонта или строительства плоской кровли, рекомендуем обратить внимание на битумный праймер. Им обрабатывают металлические, бетонные и деревянные поверхности, чтобы кровельные наплавляемые материалы лучше приклеивались к основанию. Он эффективно пропитывает поверхность, заполняя все микротрещины. Это гарантия того, что материал не будет разрушаться под воздействием конденсата или атмосферных осадков. А это основная причина того, что крыши начинают протекать.

После подготовки поверхности мастикой Ecomast, кровлю закрывают наплавляемым материалом Polyroof: рулон раскатывают по кровле, нагревая его газовой горелкой. Первый слой более тонкий, но с обеих сторон покрыт легкоплавким и вязким составом. Второй — более прочный, с каменной крошкой сверху. За счет нагревания слои спекаются в "пирог" кровли.

Сергей Жилинский,

менеджер по работе с ключевыми клиентами компании "ЗапСибРегион":

Бренд Polyroof представляет несколько типов наплавляемых материалов. Они отличаются своими эксплуатационными характеристиками, поэтому при строительстве или ремонте кровли легко соблюсти оптимальный баланс "цена-качество". Для кровли, которая не будет в дальнейшем активно эксплуатироваться, целесообразно использовать наплавляемый материал на основе стеклохолста. Это наиболее экономичный вариант.

Если же планируется эксплуатация крыши, например, ее будут очищать от снега, то лучше выбрать Polyroof на основе стеклоткани или полиэфира. Материалы сохраняют свою прочности при температуре 20 и 30 градусов мороза соответственно. Но первый показывает лучшие характеристики "на разрыв", а второй более эластичный. В любом случае лучше проконсультироваться со специалистами "ЗапСибРегион". В компании подробно расскажут, какой материал лучше выбрать.

При условии соблюдения правил эксплуатации, кровли Polyroof прослужат до 30 лет!

"ЗапСибРегион" заинтересован в том, чтобы клиент получил максимально выгодное решение для своей кровли. Специальный контракт с заводом-производителем "Гидроизоляционные материалы" позволяет комплектовать стройки любой сложности со склада или оперативно поставлять товар на площадку с завода. Также особые условия контракта позволяют предлагать клиенту индивидуальную цену, в том числе существенные скидки за оптовые партии.

Сергей Жилинский,

менеджер по работе с ключевыми клиентами компании "ЗапСибРегион":

Наплавляемая рулонная кровля Polyroof, мастики Ecomast и другая продукция завода "Гидроизоляционные материалы" не уступает раскрученным брендам по своим эксплуатационным характеристикам и технологичности применения. У этого производителя такой же исчерпывающий перечень материалов для разных задач. Их качество на высоте, но при этом цена ниже.

"Компания ЗапСибРегион",

официальный представитель завода "Гидроизоляционные материалы" в Барнауле

Адрес: ул. Попова, 258-в, офис 408.

Тел.: 8 (3852) 500-588

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Сайт: zapsibregion.ru