Чтобы утихомирить буйного пассажира, американский стюард разбил о голову авиадебошира бутылку вина

Во время полета по маршруту Сиэтл–Пекин пассажир первого класса внезапно бросился к выходу и стал дергать ручку двери. Мужчину попытались успокоить стюарды и другие пассажиры, но буян стал отбиваться от них и даже кидался бутылками со спиртным, пишет РИА "Новости".

Один из бортпроводников взял две бутылки и ударил ими дебошира по голове. Однако разбился лишь один из сосудов. Но это не успокоило хулигана, он продолжал кричать: "Да вы знаете, кто я такой?"

Пилоты были вынуждены вернуться обратно в Сиэтл, чтобы передать дебошира полиции.Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или штраф в размере 250 тысяч долларов.