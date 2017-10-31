Чубайс уверен, что без реформы Россию ждет энергетический кризис

"Есть эксперты, которые говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей. Тем не менее, на сегодня у нас запас есть. И нет никакого кризиса. Однако вспомните, что было 10 лет назад. Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей... И вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли", — сказал Чубайс.

Он подчеркивает, что хотя за последние десять лет в результате реформы энергетической отрасли в России были введены "35 тыс. мегаватт — рекордные объемы", скоро этот ресурс будет исчерпан.

"Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят — к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе", — отметил Чубайс.

Отсутствие реформ может, на взгляд председателя правления "Роснано", привести к драматическим последствиям.

"Тогда мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30. Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит. А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх", — заявил Чубайс, пишет znak.com.