Чубайс уверен, что без реформы Россию ждет энергетический кризис

Если в ближайшее время в России не провести реформу энергетической отрасли, то через шесть-семь лет страну ждет энергетический кризис, заявил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс "Российской газете".
"Есть эксперты, которые говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей. Тем не менее, на сегодня у нас запас есть. И нет никакого кризиса. Однако вспомните, что было 10 лет назад. Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей... И вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли", — сказал Чубайс.
Он подчеркивает, что хотя за последние десять лет в результате реформы энергетической отрасли в России были введены "35 тыс. мегаватт — рекордные объемы", скоро этот ресурс будет исчерпан.
"Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят — к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе", — отметил Чубайс.
Отсутствие реформ может, на взгляд председателя правления "Роснано", привести к драматическим последствиям.
"Тогда мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30. Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит. А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх", — заявил Чубайс, пишет znak.com.
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