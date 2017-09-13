18 чудаковатых посетителей супермаркетов

Иногда в супермаркете можно встретить ооочень странны людей. И в этот момент самое лучшее — сфотографировать такого человека и убежать!

Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Чудики в супермаркете. Фото: novate.ru. Источник.