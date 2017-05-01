Фотофакты. Первомайский снег на Алтае взорвал соцсети

1 мая Барнаул, предгорные и северные районы Алтайского края накрыло снегом. Выпал белый покров и в Республике Алтай. Этим довольно редким явлением корреспонденты altapress.ru решили поделиться с читателями. А еще мы собрали для вас фото из соцсетей, которые тоже "завалило" снегом.