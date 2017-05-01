Фотофакты. Первомайский снег на Алтае взорвал соцсети

1 мая Барнаул, предгорные и северные районы Алтайского края накрыло снегом. Выпал белый покров и в Республике Алтай. Этим довольно редким явлением корреспонденты altapress.ru решили поделиться с читателями. А еще мы собрали для вас фото из соцсетей, которые тоже "завалило" снегом.
Снег 1 мая 2017 в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Снег 1 мая 2017 в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Снег 1 мая 2017 в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Снег в Республике Алтай, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Снег в Республике Алтай, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Заснеженный Барнаул, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/lyazzat.n.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/the_malyshevs.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/lyazzat.n.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/evgeny_akentyev.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/redisphoto.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/sergeyfilinin.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/holmogorye.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/ananikt.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/katerina_s_r.
Первомайский снег на Алтае. Фото: instagram.com/tatianasibirskaia.
Многие сопровождают свои "снежные" фото таким стишком:
Чудный праздник — Первомай!
Быстро шубу доставай,
Лыжи, палки и коньки,
Празднуем, сибиряки!
Напомним, синоптики пообещали, что май в этом году будет холодным и снежным. Средняя температура воздуха опустится ниже нормы на один-два градуса.
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