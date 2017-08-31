"Чуть-чуть погулял": миллионер Джабраилов объяснил, зачем палил из пистолета в гостинице

По версии Джабраилова, поздно вечером 29 августа в номере отеля он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Так как у миллионера не было опыта обращения с оружием, он сделал несколько случайных выстрелов вверх.

По данным издания, он предъявлял полицейским разрешение на право хранения и ношения наградного боевого пистолета Ярыгина. Также полиция нашла в номере порошкообразное вещество белого цвета, которое отправили на экспертизу.

"Вестям" удалось дозвониться до бизнесмена после того, как его выпустили из отдела полиции под подписку о невыезде.

"Произошло недоразумение, о чем я сожалею, да. Но тому предшествовали какие-то мероприятия со стороны сотрудников гостиницы. У меня был нервный срыв, я не причинил никакого вреда — так, чуть-чуть погулял. Я сожалею о случившемся. Приношу извинения тем, кому я доставил неудобства... Но как мужчина, поступил правильно", — рассказал Джабраилов.

По данным "Газеты.ру", в тот вечер охрана отеля показала вызвала силовиков и показала кадры с камер наблюдения, на которых видно, как вооруженный пистолетом мужчина стоит в лифте. Полицейские в сопровождении охранника проследовали на шестой этаж в номер 633, где мужчина, опознанный как Умар Джабраилов, снимал комнату. Трое сотрудников полиции, подойдя к номеру, потребовали открыть дверь. Джабраилов вышел из номера, держа в руках направленный в пол пистолет. На требование сотрудников полиции сложить оружие он ответил, что без боя не сдастся. Однако после повторного требования сложил оружие и позволил наряду полиции пройти в номер.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", которая предусматривает реальные сроки заключения и другие виды наказания