Да будет свет: как ликвидировали последствия мощного грозового фронта в Барнауле

Последствия грозы в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Последствия грозы в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru. Последствия грозы в Барнауле. Фото: 22.mchs.gov.ru.

В пиковый момент в 20.00 на территории региона было отключено 10 ПС 110 кВ и 6 ПС 35 кВ. В том числе — объекты Барнаула, где электроэнергию удалось вернуть в дома жителей в течение получаса.

С 20.20 филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" находится в особом режиме работы из-за погодных условий.

В регионе гроза, ливневые дожди, шквалистый ветер. В филиале организовано взаимодействие с правительством региона, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

Электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей в случае необходимости готовы обеспечить передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Они расположены в узловых подразделениях и всегда готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты.

Как сообщает краевой главк МЧС, 1 июля в результате прохождения мощного грозового фронта произошло частичное повреждение конструкции крыш в Барнауле.

Гибели, травмирования людей допущено не было.

Также зафиксированы случаи падения деревьев на тротуары и проезжие части улиц. На территории края отмечены кратковременные аварийные отключения энергоснабжения (энергообеспечение во всех населённых пунктах восстановлено).

Сотрудники федеральной противопожарной службы, специалисты поисково-спасательных отрядов ведут работы по ликвидации последствий прохождения грозового фронта.

Информация синоптиков о прогнозируемых неблагоприятных метеоявлениях была широко опубликована ранее. Силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что 1 июля после 20.00 в Барнауле 40 тыс. жителей остались без электричества из-за сильной грозы. "Сбой энергоснабжения произошел из-за грозы, на ТЭЦ-3 выведено из строя спецоборудование. По нашим данным, в Барнауле пока остаются без электричества около 40 тыс. человек", — сообщала пресс-служба энергоснабжающей организации "Алтайэнерго" — филиала ПАО "МРСК Сибири".

Факт

По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители круглосуточно могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Все звонки регистрируются диспетчером, полученная информация передается в подразделения филиала или соответственные службы смежных электросетевых компаний.