Дачники обвинили шашлычную "У Григорича" в затоплении их участков канализационной водой

"У Григорича" нас ждали несколько человек — Юрий Джамгарян, владелец шашлычной, и три дачника. В понедельник, 14 августа, на месте было солнечно и сухо.

Юрий Джамгарян,

владелец кафе "У Григорича":

Мы специально выкопали арык, чтобы вода со стройплощадки стекала в него. Сегодня дождя нет. Давайте посмотрим. Видите, сухо? Согласны со мной?

Арык действительно был сухим. "Это вода не из канализации, — продолжал Джамгарян. — Вода от дождей". Он показал водосточную канаву вдоль трассы, куда попадает ручей со стройплощадки.

На ближайшем повороте с трассы к дачам вода со слива проходила по широкой трубе под дорогой. На следующих поворотах такой трубы уже не было — только водосточная канава и трубы значительно меньшего диаметра, которые, видимо, с потоком воды не справляются. К тому же с тракта был сделан параллельный ему съезд к дачам — грунтовая дорога.

Юрий Джамгарян,

владелец кафе "У Григорича":

Трубы здесь нет, а съезд есть. Из-за этого воде больше некуда течь, кроме как по этой дороге. Вода штука такая, куда ей удобно, туда и течет.

По словам дачника Николая Шипилова, во время дождя ручьи текут по всей ширине грунтовой дороги, ведущей к дачам, заходят на участки. На огороде дачника земля очень сырая и вязкая, от шагов в ней остаются глубокие следы. Растения слегка пожелтели. Вдоль всего участка за забор тянется узкая канавка — сбор для воды.

Николай Шипилов,

дачник:

Уже года три нас топит. Сливают к нам всю эту химию, которой посуду моют, ничего у нас не растет. Все желтое стоит. Тут болото настоящее. У моего соседа все еще хуже.

Джамгарян возмутился и сказал, что заявление о канализационной воде — голословное. Он настаивал на том, что вода дождевая. "Я сам видел, как вы выкачали две машины из ямы и слили сюда", - спорил Шипилов. В ответ на это владелец шашлычной предложил пойти посмотреть стройплощадку.

По пути он рассказывал, в чем видит проблему и ее решение.

Юрий Джамгарян,

владелец кафе "У Григорича":

Зима была очень снежной, все лето льют дожди. Земля уже просто не может впитывать эту воду. К тому же здесь в лесочке очень близко грунтовые воды, родник бьет. А водосток нормально не работает, потому дачи и заливает. Недавно мы обсуждали это на правлении садоводства. Написали обращение в администрацию (пос. Южного — прим. altapress.ru) и в Упрдор "Алтай". На прошлой неделе к нам приехал его представитель, все посмотрел. Дорога находится в их ведении. Он согласился с тем, что водосток организован плохо и требуется проложить трубы, обещал, что это будет сделано.

Два съезда, на которых дорожники пообещали проложить трубы, они сами и построили, потому отвечают за них. Третий съезд сделали дачники по своей инициативе. Раньше им приходилось добираться до участков в объезд, что было неудобно. По этой причине водосток там им придется сделать самим.

Юрий Джамгарян,

владелец кафе "У Григорича":

Мы с председателем садоводства обсудили этот вопрос и договорились положить трубу своими силами. "Григорич" готов помочь — предоставить технику и найти трубу. Не потому что мы чувствуем свою вину, а просто от души, по-соседски. Тогда из трубы вся вода будет уходить в ливневку вдоль трассы, а не течь по грунтовой дороге на дачи.

Стройка рядом с шашлычной "У Григорича" идет два года. Крупный комплекс придорожного сервиса появится на месте бывшего ресторана "Арарат", его планируется ввести в эксплуатацию в декабре.

"Видите, у нас тоже мокро, — сказал Джамгарян, когда мы шли по скользкой глине на стройплощадке. — Мы такие же, как все люди, у нас тоже идет дождь в этом году. Что поделать".

По его словам, яма на стройплощадке была вырыта для организации потоков дождевой воды. Оттуда ее откачивал небольшой насос и направлял в арык. Но после жалоб дачников яму закопали.

Юрий Джамгарян,

владелец кафе "У Григорича":

Мы у себя сделали по-хозяйски, удобно. Вся вода с площадки собиралась и уходила. Но раз люди возмутились, мы закопали яму. Куда теперь будет уходить эта вода, не понятно. Видите, никакой канализации здесь нет. Если бы она была, запах бы стоял. Вы говорите, что мы два года вам воду из канализации сливаем. Здесь знаете, как пахло бы уже. Вы ощущаете запах?

Шипилов согласился, что запаха нет.

Не все дачники винят стройку Джамгаряна в затоплении участков.

Алексей Коротеев,

дачник:

У меня тоже участок топит. Погреб глубиной 280 см, там стоит 30 см. воды. Очевидно, что здесь проблемы со сливом дождевой воды. Нужно его сделать и все. Дождей в этом году очень много. Вы сходите на Цветы Алтая (улица на противоположной стороне Змеиногорского тракта, там стоят коттеджи — прим. altapress.ru), тоже все в воде стоит, хотя там выше, чем у нас. Погреба также затоплены.

Председатель садоводства "Сибирский садовод" Алексей Щербаков в телефонном разговоре с корреспондентом altapress.ru сказал, что вода со стройплощадки Джамгаряна — это малая часть того, что попадает на дачи. В водосточной канаве оказывается все, что течет во время ливней с трассы. Он поддерживает идею установить трубы и считает, что это решит проблему.

Алексей Щербаков,

председатель садоводства "Сибирский садовод":

В Упрдоре "Алтай" нам сказали, что поставят трубу, но весь вопрос в сроках — мы не знаем, когда это сделают. Еще одну трубу обещал помочь поставить владелец "У Григорича".

Дозвониться до представителя Упрдор "Алтай" во время подготовки материала altapress.ru не удалось.