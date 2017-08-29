Даёшь жару: на Алтае столбики термометров перевалят за +30

Последняя неделя лета продолжает баловать жителей Алтая теплыми деньками. 29 августа температура поднимется до +31.
Погода в Алтайском крае
- Переменная облачность, без осадков. Утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с усилением до 9-14 м/с.
- Воздух прогреется до +26 … +31.
Погода в Барнауле
- Переменная облачность, без осадков. Утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Воздух прогреется до +26 … +28.
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