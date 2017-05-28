Даниил Бессарабов: никакие подтасовки на предварительном голосовании не допустимы

Бессарабов считает, что важно добиться объективности голосования, активности и жителей, и кандидатов.

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы РФ:

Я сегодня как житель Барнаула проголосовал, поддержал людей которых знаю, с которыми связываю надежды на улучшение жизни в краевой столице. С другой стороны, по рекомендации руководства партии я наблюдаю за обеспечением прозрачности этого процесса. Никаких манипуляций, никаких подтасовок недопустим. Люди должны видеть, что каждый голос будет учтен именно в пользу того кандидата, за которого они проголосовали. Кроме того, каждый кандидат должен понимать, что мы обеспечиваем равные условия для всех.

Даниил Бессарабов также отметил, что праймериз – "это не процесс ради процесса".

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы РФ:

Такой принцип работы обеспечивает максимальный спектр разных кандидатов, позволяет отобрать лучших среди тех, кого уже поддержали люди. Лучшие из них, пройдя сито настоящей политической борьбы с оппонентами и другими политическими партиями, в сентябре победят на выборах. Именно с деятельностью этих людей, реализацией городских партийных проектов мы связываем надежды на улучшение в жизни городе.

Напомним, 28 мая жители города определяют, кто из 164 участников предварительного голосования партии в Барнаульскую городскую Думу будет выдвинут от "Единой России" на выборах в сентябре.

Голосование тайное и рейтинговое – избиратель может отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам.