Даниил Бессарабов: никакие подтасовки на предварительном голосовании не допустимы

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов принял участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в Барнауле, проголосовав на счетном участке. По его словам, праймериз – новое слово в политической культуре: они имеют значение как для людей, принимающих участие в этой процедуре, так и для активности партии в целом.
Бессарабов считает, что важно добиться объективности голосования, активности и жителей, и кандидатов.
Даниил Бессарабов,
депутат Государственной Думы РФ:
Я сегодня как житель Барнаула проголосовал, поддержал людей которых знаю, с которыми связываю надежды на улучшение жизни в краевой столице. С другой стороны, по рекомендации руководства партии я наблюдаю за обеспечением прозрачности этого процесса. Никаких манипуляций, никаких подтасовок недопустим. Люди должны видеть, что каждый голос будет учтен именно в пользу того кандидата, за которого они проголосовали. Кроме того, каждый кандидат должен понимать, что мы обеспечиваем равные условия для всех.
Даниил Бессарабов также отметил, что праймериз – "это не процесс ради процесса".
Даниил Бессарабов,
депутат Государственной Думы РФ:
Такой принцип работы обеспечивает максимальный спектр разных кандидатов, позволяет отобрать лучших среди тех, кого уже поддержали люди. Лучшие из них, пройдя сито настоящей политической борьбы с оппонентами и другими политическими партиями, в сентябре победят на выборах. Именно с деятельностью этих людей, реализацией городских партийных проектов мы связываем надежды на улучшение в жизни городе.
Напомним, 28 мая жители города определяют, кто из 164 участников предварительного голосования партии в Барнаульскую городскую Думу будет выдвинут от "Единой России" на выборах в сентябре.
Голосование тайное и рейтинговое – избиратель может отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам.
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