Давайте займемся карпулингом?

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Но число автотранспорта растет и, несмотря на усилия дорожников, наши страдания в пробках тоже усиливаются. За десятилетие (с 2006 по 2016 год) число легковых машин в Алтайском крае выросло с 426 тыс. до 675 тыс. А в Барнауле к концу 2016 года было зарегистрировано более 240 тыс. автомобилей.

В какой-то момент я сам захотел отказаться хотя бы на летнее время от использования машины и приобрести электросамокат (о чем недавно писал в колонке). Однако из-за небезопасности передвижения на двух колесах решил пока повременить и поискать другие варианты. И они же есть, их даже не нужно выдумывать. Просто прячутся под страшными словами "карпулинг" и "райдшеринг".

Моя соседка (у нас места на подземной парковке рядом) выезжает на работу в 8.45. В это же время на работу выезжаю и я. Ее офис находится где-то рядом с моим, и 95% дороги я вижу ее машину в зеркало заднего вида. В обратный путь соседка отправляется около 18.00, и на парковку мы зачастую также въезжаем друг за другом.

По-хорошему, если бы мы ездили по очереди на одной машине, то прекрасно бы сэкономили на бензине, амортизации, облегчили бы ситуацию с пробками, ну и "зеленым" на радость меньше бы загрязняли планету выхлопными газами.

Но нет. И вот почему.

Но сначала немного истории.

Совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков зародилось на Западе относительно недавно. Но за новой "забавой" закрепилось аж два названия. Первое — карпулинг (англ. car — "машина" + pool — "объединение"), второе — райдшеринг (ride — "поездка" + share — "делиться"). Оба названия используются для обозначения сервисов планирования совместной поездки, где расходы на топливо распределяются пропорционально и выбирается оптимальный для всех участников поездки маршрут.

Смысл простой:

— водитель заполняет анкету и выкладывает объявление о своей поездке;

— пассажиры находят эту поездку, связываются с водителем и обсуждают детали;

— попутчики вместе едут по определенному маршруту;

— водитель экономит на топливе, пассажиры получают больший комфорт, чем в общественном транспорте.

Но при этом, если тысячи жителей Алтайского края уже вполне себе освоили "Блаблакар" и регулярно ездят с помощью сервиса в Новосибирск и другие города, то в пределах того же Барнаула фиг найдешь подходящую поездку. Beepcar, "Поедем вместе" и прочие не дают вариантов.

Почему? Да культура у нас все же другая: "Зачем мне в машине чужие люди?", "Пока всех соберешь, на работу опоздаешь", "С ними же придется о чем-то болтать" и подобное в том же духе. Кстати, моя одноклассница не ездит даже с собственным мужем, у них две машины. Причина — капец. "Он все время рассказывает черные анекдоты. Надоело. Вот в прошлый раз добил таким: Антон опоздал на вечеринку каннибалов, сидит теперь в углу, локти кусает".

Так что какой уж тут карпулинг и райдшеринг, пока в семьях такие проблемы.