Дайте три: в Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение

В Алтайском крае в конце ночи и днем 17 мая ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. Возможны осадки в виде дождя, в утренние часы с мокрым снегом, в предгорьях местами сильные осадки.

В Республике Алтай днем 16 мая и ночью 17 мая ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 20-25 м/с, по высокогорью местами порывы до 30-35 м/с.

В обоих регионах в ночь на 17 и 18 мая при прояснении ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. С 15 по 19 мая ожидается высокая пожароопасность, действует особый противопожарный режим.

Возможны повышение уровня воды в реках, нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества ДТП, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, обрушение металлических конструкций, повреждение сельскохозяйственных культур.