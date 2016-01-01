29 декабря алтайские синоптики прогнозируют теплую погоду

29 декабря в Алтайском крае будет облачно и вновь снежно. По прогнозам синоптиков, температура будет держаться в пределах отметки -10 С.
В Алтайском крае
- Облачно с прояснениями, в большинстве районов снег, местами сильный снег, метель. На дорогах гололед.
- Температура воздуха днём -3 … -8, в северо-западных районах -8 … -13.
- Ветер юго-западный 4-9 м/с с усилением до 11-16 м/с.
В Барнауле
- Облачно с прояснениями, временами снег. На дорогах гололед.
- Температура воздуха днём -6 … -8.
- Ветер юго-западный 5-10 м/с.
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