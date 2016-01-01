23 декабря на Алтае под сопровождением морозов будут идти сильные снегопады

В Алтайском крае

Облачно, на большей части территории снег, по югу и востоку временами сильный снег, слабая метель. На дорогах гололед.

Температура воздуха днём -16 … -21 , по югу -7 … -17.

, по югу Ветер северо-восточный 3-8 м/с с усилением по югу до 13 м/с .

В Барнауле

Облачно, снег, на дорогах гололед.

Температура воздуха днём -17 … -19.

Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В МЧС РФ по Алтайскому краю сообщают, что из-за снегопада и гололеда, в регионе возможен всплеск аварийности. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Первомайском и Бийском районах, А-322 в Топчихинском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значенияв Алтайском, Локтевском и Кулундинском районах.