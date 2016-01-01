23 декабря на Алтае под сопровождением морозов будут идти сильные снегопады

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Сегодня, 08:06.
Жизнь

23 декабря на большей территории Алтайского края синоптики прогнозируют снегопады, которые будут сопровождаться пришедшим морозцем.

Кот в снегу.
Кот в снегу. Фото: Tambako The Jaguar, CC BY-ND 2.0,part from original.

В Алтайском крае

  • Облачно, на большей части территории снег, по югу и востоку временами сильный снег, слабая метель. На дорогах гололед.
  • Температура воздуха днём -16 … -21, по югу -7 … -17.
  • Ветер северо-восточный 3-8 м/с с усилением по югу до 13 м/с .

В Барнауле

  • Облачно, снег, на дорогах гололед.
  • Температура воздуха днём -17 … -19.
  • Ветер северо-восточный 4-9 м/с. 

В МЧС РФ по Алтайскому краю сообщают, что из-за снегопада и гололеда, в регионе возможен всплеск аварийности. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе  Р-256 в Первомайском и Бийском районах, А-322 в Топчихинском и Рубцовском  районах,  на автодорогах местного значенияв Алтайском, Локтевском и Кулундинском  районах.

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