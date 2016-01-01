23 декабря партия власти в Алтайском крае выберет новое руководство

В ходе конференции по-новому сформируют политсовет регионального отделения (115 человек), президиум политсовета (15 человек). Как сообщает пресс-служба реготделения, ожидается серьезное обновление руководящих органов, "в частности, политсовет может обновиться более чем на треть".

По прогнозам разных медиаисточников, новым лидером алтайских единороссов могут стать Александр Романенко, после выборов возглавивший новый созыв краевого Заксобрания, или Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Добавим, что накануне избирательной кампании посты и лидера единороссов, и спикера прочили Борису Трофимову. Сам он оценивал свои шансы сохранить за собой пост секретаря реготделения как 50 на 50 - "или да, или нет". Однако низкий результат партии власти на выборах в регионе заметно покачнул его позиции.

Примечательно, что региональное отделение "ЕР" в официальном анонсе конференции приводит мнение лишь Александра Романенко.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:

Результаты прошедших выборов показали - серьезное обновление партии необходимо. И это касается не только ротации кадров. Сегодня требуются новые подходы по многим направлениям партийной работы. У нас должны быть простые и понятные, прежде всего, для людей партийные проекты. Необходимо усиливать роль первичных и местных партийных организаций, общественных приемных партии в муниципалитетах. Нам нужна качественная "перезагрузка" работы регионального отделения.

Пост руководителя исполкома прочат Андрею Клюзову, уже занимавшему это кресло в 2011-2012 годах. Затем он работал в ЦИК партии, после недолгое время трудился в "Сибирской медиагруппе", а с лета 2015 года возглавлял департамент "ЕР" по Сибирскому федеральному округу.

В ходе конференции Борис Трофимов подведет итоги четырехлетней работы регионального отделения. Будут определены задачи и на ближайший год - осенью 2017 года пройдут масштабные муниципальные выборы: будут разыграны более 6 тыс. депутатских мандатов в 56 района и 6 городах края, изберут более 160 глав поселений. Учитывая, что именно эти депутаты будут назначать глав городов и районов, а также давать "добро" кандидатам в губернаторы на выборах в 2019 году, задача получить большинство мандатов будет ставиться как важнейшая.

Проведению конференции предшествовал ряд подобных мероприятий в местных ячейках. Отчетные собрания прошли в 1320 первичных и 69 местных отделениях партии. Новые секретари избраны в 206 "первичках" и в 16 местных парторганизаци. В Барнауле и Бийске, где в будущем году пройдут выборы в гордумы, лидерами остались, соответственно, Юрий Еремеев (глава администрации Центрального района) и Лидия Громогласова (глава города). В Рубцовске, где также состоятся выборы в горсовет, руководитель сменился - им стал Сергей Черноиванов, возглавляющий муниципальное троллейбусное предприятие города, ранее он занимал пост вице-мэра.