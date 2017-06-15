Дело бывшего главного следователя Барнаула передали в суд

Сбором доказательств занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СК СКР по Алтайскому краю. По версии следствия, Арестов неоднократно выдвигал требования гражданину передать ему взятки общей суммой 2 млн 200 тысяч рублей.

Деньги бывший следователь просил за отмену наложения ареста на имущество и прекращение следствия по уголовному делу о мошенничестве. Взятки он получал частями с мая 2016 по январь 2017 года. При передаче очередной суммы, его задержали сотрудники ФСБ.

Сначала Арестов находился под домашним арестом. 2 февраля его посадили в СИЗО. Из МВД Андрея Арестова уволили в феврале 2017 года по отрицательным причинам.