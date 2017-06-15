Дело бывшего главного следователя Барнаула передали в суд

Сотрудники СК СКР по Алтайскому краю передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело Андрея Арестова. Бывшего главного барнаульского следователя обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размере. По делу также проходит знакомый экс-начальника следственного управления УМВД по Барнаулу. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.
Сбором доказательств занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СК СКР по Алтайскому краю. По версии следствия, Арестов неоднократно выдвигал требования гражданину передать ему взятки общей суммой 2 млн 200 тысяч рублей.
Деньги бывший следователь просил за отмену наложения ареста на имущество и прекращение следствия по уголовному делу о мошенничестве. Взятки он получал частями с мая 2016 по январь 2017 года. При передаче очередной суммы, его задержали сотрудники ФСБ.
Сначала Арестов находился под домашним арестом. 2 февраля его посадили в СИЗО. Из МВД Андрея Арестова уволили в феврале 2017 года по отрицательным причинам.
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