Дело бывшего главного следователя Барнаула передали в суд

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Сегодня, 14:22.
Происшествия

Сотрудники СК СКР по Алтайскому краю передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело Андрея Арестова. Бывшего главного барнаульского следователя обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размере. По делу также проходит знакомый экс-начальника следственного управления УМВД по Барнаулу. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

В суде.
В суде. Фото: altapress.ru.

Сбором доказательств занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СК СКР по Алтайскому краю. По версии следствия, Арестов неоднократно выдвигал требования гражданину передать ему взятки общей суммой 2 млн 200 тысяч рублей.

Деньги бывший следователь просил за отмену наложения ареста на имущество и прекращение следствия по уголовному делу о мошенничестве. Взятки он получал частями с мая 2016 по январь 2017 года. При передаче очередной суммы, его задержали сотрудники ФСБ.

Сначала Арестов находился под домашним арестом. 2 февраля его посадили в СИЗО. Из МВД Андрея Арестова уволили в феврале 2017 года по отрицательным причинам.

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