Дело бывшего руководителя аппарата АКЗС передали в суд

Шевчук обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, руководитель аппарата незаконно начисляла сотрудникам премии, а потом использовала эти деньги по своему усмотрению — якобы на представительские расходы АКЗС. Общая сумма начислений составила 160 тыс. рублей.

В январе 2016 года Шевчук покинула свою должность. Официально сообщалось, что она ушла по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.