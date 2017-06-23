Дело бывшего руководителя аппарата АКЗС передали в суд

В Барнауле завершилось расследование уголовного дела Людмилы Шевчук, экс-руководителя аппарата АКЗС. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает Политсиб.ру со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.
Шевчук обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, руководитель аппарата незаконно начисляла сотрудникам премии, а потом использовала эти деньги по своему усмотрению — якобы на представительские расходы АКЗС. Общая сумма начислений составила 160 тыс. рублей.
В январе 2016 года Шевчук покинула свою должность. Официально сообщалось, что она ушла по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
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