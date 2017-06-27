Дело главного барнаульского следователя начнут рассматривать в суде уже в июле

Андрей Арестов

Первое заседание в Октябрьском районном суде назначено на 10 июля. Следствие будет вести судья Алексей Шалабода, заместитель председателя суда.

По версии обвинения, начальник следственного управления УМВД России по Барнаулу предложил гражданину передать ему взятку за снятие ареста с имущества по уголовному делу, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве, которое находилось в ведении его подчиненных. Со своим знакомым он договорился о посредничестве.

В период с мая 2016 года по январь 2017 года сотрудник полиции частями получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 2 млн 200 тысяч рублей. 18 января 2017 года при получении одной из частей взятки полицейского задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Из МВД Арестова уволили еще в феврале 2017 года по отрицательным мотивам.