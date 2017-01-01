Дело о госизмене офицеров ФСБ могут закрыть

Иван Павлов,

адвокат:

Следствие сейчас не всеми документами делится с защитой. Мы имеем возможность посмотреть лишь малую часть документов, только те, которые следствие само решит нам предъявить. И в этом случае я не могу вам говорить о том, какие документы есть у следствия. Я лишь могу сказать, что мой подзащитный вину свою не признаёт. Знаю, что Михайлов также не признает свою вину. На чем строится обвинение, нам пока непонятно. Мало того, мы считаем, что следствие погорячилось, возбудив это дело. И наши скупые комментарии объясняются тем, что мы даем следствию шанс разобраться и, возможно, охладить свой пыл, и, может быть, в ближайшее время мы узнаем о том, что дело прекращено.

Ранее были арестованы начальник управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его зам Дмитрий Докучаев. Они обвиняются в передаче секретной информации ЦРУ. Арестован также глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. По данным СМИ, всего под арестом по этому делу находятся четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми. 5 февраля источник "Росбалта" сообщил о том, что Сергей Михайлов, ранее давший признательные показания, от них отказался. И сейчас он свою вину отрицает.

На прошлой неделе СМИ активно пытались связать "дело Михайлова" с делом создателей хакерской группы "Анонимный интернационал" и их блогом "Шалтай-Болтай". Однако, как заявил знакомый с ситуацией источник, это совершенно разные истории.

По версии следствия, Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев, используя служебное положение и свои возможности как сотрудников ЦИБ, получали доступ к различного рода информации, которую впоследствии за вознаграждение передавали Руслану Стоянову (на момент ареста работал в "Лаборатории Касперского") и сотруднику еще одной компании, занимающейся проблемой компьютерной безопасности, сообщил "Росбалту" источник, знакомый с ситуацией. Те переправляли сведения, полученные от Михайлова и Докучаева, знакомым за рубежом, которые тесно сотрудничали с иностранными спецслужбами.