Дело о хищении денег Роскосмоса возбудили после вмешательства Путина

Дело о хищении средств Роскосмоса возбудили после вмешательства Владимира Путина, сообщила судья Тверского суда Москвы.
Ранее бывшего президента "Фондсервисбанка" Александра Воловника обвинили в хищении более миллиарда рублей и арестовали.
Это кредитное учреждение некогда обслуживало Роскосмос, а два года назад в нем "застряли" 47 млрд рублей госкорпорации. Вскоре банк был санирован за счет средств Агентства по страхованию вкладов и самого Роскосмоса. Как следует из материалов суда, дело о хищении средств было возбуждено после обращения главы госкорпорации Игоря Комарова к президенту.
Максим Осадчий,
начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования:
Это был очень интересный банк, в котором находились деньги Роскосмоса. Они там благополучно зависли, депозит на сумму 47 млрд рублей, а средства клиентов, в том числе и средства Роскосмоса, были криминальным образом выведены из банка через схемы, в частности с акциями, за рубеж. Впоследствии по такой же кривой дорожке пошел и "Нота-банк", в котором также зависли деньги оборонных предприятий. Наверное, так легла карта. Конечно, могли и раньше, еще в 2015 году, заняться этими преступниками, но, как вы понимаете, неспроста там были деньги Роскосмоса.
По версии следствия, деньги похищались путем выдачи невозвратных кредитов. В прокуратуре заявили, что из-за кражи средств Роскосмос не может распоряжаться своей валютной выручкой, пишет bfm.ru.
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