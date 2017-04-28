Дело о хищении денег Роскосмоса возбудили после вмешательства Путина

Ранее бывшего президента "Фондсервисбанка" Александра Воловника обвинили в хищении более миллиарда рублей и арестовали.

Это кредитное учреждение некогда обслуживало Роскосмос, а два года назад в нем "застряли" 47 млрд рублей госкорпорации. Вскоре банк был санирован за счет средств Агентства по страхованию вкладов и самого Роскосмоса. Как следует из материалов суда, дело о хищении средств было возбуждено после обращения главы госкорпорации Игоря Комарова к президенту.

Максим Осадчий,

начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования:

Это был очень интересный банк, в котором находились деньги Роскосмоса. Они там благополучно зависли, депозит на сумму 47 млрд рублей, а средства клиентов, в том числе и средства Роскосмоса, были криминальным образом выведены из банка через схемы, в частности с акциями, за рубеж. Впоследствии по такой же кривой дорожке пошел и "Нота-банк", в котором также зависли деньги оборонных предприятий. Наверное, так легла карта. Конечно, могли и раньше, еще в 2015 году, заняться этими преступниками, но, как вы понимаете, неспроста там были деньги Роскосмоса.

По версии следствия, деньги похищались путем выдачи невозвратных кредитов. В прокуратуре заявили, что из-за кражи средств Роскосмос не может распоряжаться своей валютной выручкой, пишет bfm.ru.