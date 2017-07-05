Дело о хищениях на строительстве резиденции Путина приравняли к гостайне

Гриф "Совершенно секретно" наложен на расследование уголовного дела против глав предприятия "Атэкс", которые обвиняются в хищении 227,5 млн рублей на строительстве в резиденции президента "Ново-Огарево". Данные об объектах, которые фигурируют в деле, являются государственной тайной.
"В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях", — сообщил РБК источник, близкий к руководству ФСБ.
Кроме того, в конце июня адвокаты обвиняемых дали подписку о неразглашении государственной тайны. По словам адвоката главного фигуранта дела Андрея Каминова, к гостайне могут косвенно относиться сведения о номенклатуре госконтрактов, которые упоминаются в деле, и технические задания к ним.
ФСО заказала "Атэксу" работы в "Ново-Огарево" за 5,7 млрд рублей. Компания должна была выполнить проектные работы и вести строительство гаража, гостиницы со спортзалом, ангар для техники, дом приемов, комендатуру, контрольно-пропускной пункт. Причем часть госконтрактов, которые получал "Атэкс", были секретными и не упоминались в специальном реестре Федерального казначейства в связи с гостайной.
Работы были выполнены не до конца, и ФСО судилась с "Атэксом". Следствию удалось выяснить, что арестованные гендиректор "Атэкса" Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, а также бизнесмены Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов, выводили деньги тремя разными схемами. Одна из них была связана с закупкой и установкой вентиляционного оборудования по завышенной цене, пишет ura.ru.
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