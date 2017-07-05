Дело о хищениях на строительстве резиденции Путина приравняли к гостайне

"В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях", — сообщил РБК источник, близкий к руководству ФСБ.

Кроме того, в конце июня адвокаты обвиняемых дали подписку о неразглашении государственной тайны. По словам адвоката главного фигуранта дела Андрея Каминова, к гостайне могут косвенно относиться сведения о номенклатуре госконтрактов, которые упоминаются в деле, и технические задания к ним.

ФСО заказала "Атэксу" работы в "Ново-Огарево" за 5,7 млрд рублей. Компания должна была выполнить проектные работы и вести строительство гаража, гостиницы со спортзалом, ангар для техники, дом приемов, комендатуру, контрольно-пропускной пункт. Причем часть госконтрактов, которые получал "Атэкс", были секретными и не упоминались в специальном реестре Федерального казначейства в связи с гостайной.

Работы были выполнены не до конца, и ФСО судилась с "Атэксом". Следствию удалось выяснить, что арестованные гендиректор "Атэкса" Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, а также бизнесмены Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов, выводили деньги тремя разными схемами. Одна из них была связана с закупкой и установкой вентиляционного оборудования по завышенной цене, пишет ura.ru.