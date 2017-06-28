Дело водителя BMW X5, устроившего смертельное ДТП в Барнауле, готовят к передаче в суд

В середине июня заместитель начальника отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Барнаулу подал ходатайство о продлении срока содержания виновника аварии под стражей. Суд принял решение его удовлетворить. Барнаулец останется в СИЗО до 28 июля. В ближайшее время прокурор должен утвердить по нему заключение, после чего начнется судебный процесс.

Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм в больнице. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Против гонщика возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. В начале мая его арестовали отправили в СИЗО.

Справка

За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц, виновнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.