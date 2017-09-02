День российской гвардии. 10 фактов об элите российских войск

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Жизнь

2 сентября отмечается День российской гвардии. Altapress.ru собрал для вас 10 фактов о тех, кто издавна считался лучшей, привилегированной частью войск.

Русская гвардия в Царском селе в 1832 году, Франц Крюгер.
Русская гвардия в Царском селе в 1832 году, Франц Крюгер. Фото: wikimedia.org.

1. Российская гвардия была создана по приказу Петра I между 1696-1700 годами (точная дата неизвестна) на базе Преображенского и Семёновского "потешных" полков, и уже в 1700 году прошла боевое крещение в битве при Нарве со шведами. Тогда она спасла российскую армию от полного уничтожения.

2. В конце 18 и в 19 веков в русскую гвардию входили части всех родов войск и флота. Она считалась элитой российской армии.

3. Элитность этого рода войск подчеркивалась еще со времен Петра. С 1721 года созданная им гвардия стала называться лейб-гвардией. Приставка "лейб" (нем. — "тело") в названии гвардейских частей и соединений до 1917 года подчёркивала близость к императорскому трону.

4. В 18 веке у гвардии был большой политический вес. Она участвовала в дворцовых переворотах, помогая одному монарху свергнуть другого. Но гвардейцы не только помогали монархической власти, но и восставали против нее. Так, в 1825 году некоторые подразделения гвардии приняли участие в восстании декабристов на Сенатской площади. А во время Февральской революции почти все солдаты запасных частей Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших. Во многом это стало причиной победы революции.

Памятник Петру I в Бийске.
Памятник Петру I в Бийске.

5. Символом российской гвардии с начала 19 века была Андреевская звезда, на которой был изображен символ "За веру и верность".

6. Российская императорская гвардия перестала существовать после прихода Советской власти и подписания Брестского мира в 1918 году.

7. Советская гвардия появилась 18 сентября 1941 года. В тот день за массовый героизм и мужество личного состава 100-ю, 127-ю, 153-ю и 161-ю стрелковые дивизии переименовали в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю Гвардейские стрелковые дивизии. Позднее гвардейскими называли части, корабли, соединения и объединения, которые отличились в боях и сражениях Великой Отечественной войны.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного.

8. Во время Великой Отечественной войны гвардейцами было множество героев Советского Союза. Среди них, например, Алексей Маресьев, советский военный летчик, ставший прототипом Алексея Мересьева в "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого. Имя этого летчика носит одна из улиц Горно-Алтайска. Еще одним гвардейцем был Александр Матросов, закрывший грудью амбразуру вражеского дзота. Именно после его подвига в русском языке появилось устойчивое выражение "грудью на амбразуру". В Барнауле имя Матросова носит одна из улиц в центре города, а его бюст установлен на территории 42 школы. 4 дивизии из Алтайского края во время ВОВ удостоились звания Гвардейских: 107-я стрелковая (позднее 5-я гвардейская), 298-я стрелковая получила звание гвардейской в ходе Сталинградской битвы, 87-я кавалерийская дивизия (позднее 64-я гвардейская стрелковая), 74-я отдельная добровольческая бригада вошла в состав Сибирского добровольческого корпуса, который позднее стал 19-ым гвардейским.

9. После Второй мировой войны преобразование воинских формирований в гвардейские прекратилось. В Вооруженных Силах Российской Федерации наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями как почётное.

Сегодня это звание носят: гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада, 28 Краснознаменная Гвардейская ракетная дивизия, находящаяся в составе 27 ракетной армии, линейные соединения ВДВ, гвардейские части и корабли ВМФ, гвардейские части сухопутных войск и ВВС.

10. В 2000 году президент России Владимир Путин подписал указ о Памятном Дне российской гвардии, "в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летием российской гвардии". Президент постановил отмечать этот праздник 2 сентября.

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