День российской гвардии. 10 фактов об элите российских войск

1. Российская гвардия была создана по приказу Петра I между 1696-1700 годами (точная дата неизвестна) на базе Преображенского и Семёновского "потешных" полков, и уже в 1700 году прошла боевое крещение в битве при Нарве со шведами. Тогда она спасла российскую армию от полного уничтожения.

2. В конце 18 и в 19 веков в русскую гвардию входили части всех родов войск и флота. Она считалась элитой российской армии.

3. Элитность этого рода войск подчеркивалась еще со времен Петра. С 1721 года созданная им гвардия стала называться лейб-гвардией. Приставка "лейб" (нем. — "тело") в названии гвардейских частей и соединений до 1917 года подчёркивала близость к императорскому трону.

4. В 18 веке у гвардии был большой политический вес. Она участвовала в дворцовых переворотах, помогая одному монарху свергнуть другого. Но гвардейцы не только помогали монархической власти, но и восставали против нее. Так, в 1825 году некоторые подразделения гвардии приняли участие в восстании декабристов на Сенатской площади. А во время Февральской революции почти все солдаты запасных частей Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших. Во многом это стало причиной победы революции.

5. Символом российской гвардии с начала 19 века была Андреевская звезда, на которой был изображен символ "За веру и верность".

6. Российская императорская гвардия перестала существовать после прихода Советской власти и подписания Брестского мира в 1918 году.

7. Советская гвардия появилась 18 сентября 1941 года. В тот день за массовый героизм и мужество личного состава 100-ю, 127-ю, 153-ю и 161-ю стрелковые дивизии переименовали в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю Гвардейские стрелковые дивизии. Позднее гвардейскими называли части, корабли, соединения и объединения, которые отличились в боях и сражениях Великой Отечественной войны.

8. Во время Великой Отечественной войны гвардейцами было множество героев Советского Союза. Среди них, например, Алексей Маресьев, советский военный летчик, ставший прототипом Алексея Мересьева в "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого. Имя этого летчика носит одна из улиц Горно-Алтайска. Еще одним гвардейцем был Александр Матросов, закрывший грудью амбразуру вражеского дзота. Именно после его подвига в русском языке появилось устойчивое выражение "грудью на амбразуру". В Барнауле имя Матросова носит одна из улиц в центре города, а его бюст установлен на территории 42 школы. 4 дивизии из Алтайского края во время ВОВ удостоились звания Гвардейских: 107-я стрелковая (позднее 5-я гвардейская), 298-я стрелковая получила звание гвардейской в ходе Сталинградской битвы, 87-я кавалерийская дивизия (позднее 64-я гвардейская стрелковая), 74-я отдельная добровольческая бригада вошла в состав Сибирского добровольческого корпуса, который позднее стал 19-ым гвардейским.

9. После Второй мировой войны преобразование воинских формирований в гвардейские прекратилось. В Вооруженных Силах Российской Федерации наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями как почётное.

Сегодня это звание носят: гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада, 28 Краснознаменная Гвардейская ракетная дивизия, находящаяся в составе 27 ракетной армии, линейные соединения ВДВ, гвардейские части и корабли ВМФ, гвардейские части сухопутных войск и ВВС.

10. В 2000 году президент России Владимир Путин подписал указ о Памятном Дне российской гвардии, "в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летием российской гвардии". Президент постановил отмечать этот праздник 2 сентября.