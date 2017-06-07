День системного администратора с размахом отметят на Алтае.

Основное отличие IT’Summer от подобных мероприятий – его неформальный формат. Конференция проходит в загородном комплексе, участники лично могут задать свои вопросы именитым спикерам и пообщаться с ними в дружественной обстановке.

Искандер Балубаев,

директор компании "ЦЛПО", организатор мероприятия:

Каждый год мы стараемся сделать IT’Summer самым полезным ИТ-событием Алтая. Наша цель – дать системным администраторам, руководителям и другим ИТ-специалистам конкретные инструменты, которые сделают их повседневную работу легче и удобнее. Спикеры презентуют только практические доклады. Никакой теории и рекламы.

На IT’Summer будет работать несколько образовательных площадок – для системных администраторов, ИТ-руководителей и специалистов 1С.

Помимо образовательной части, участников ждет развлекательная программа, конкурсы и подарки от организаторов.

Всего на IT’Summer 2017 планируется участие более 200 ИТ-специалистов со всего Алтайского края. Программа мероприятия дополняется каждый день, актуальная информация на сайте. Регистрация, подробные условия и стоимость участия на www.cioconf.ru

компания "Центр ЛПО"

АО "Лаборатория Касперского"