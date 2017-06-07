День системного администратора с размахом отметят на Алтае.

29 июля в Барнауле состоится IT’Summer 2017 – масштабная ИТ-конференция, приуроченная ко всемирному Дню системного администратора. Это мероприятие стало для Барнаула уже традиционным, и в этом году проводится в 5-й раз.
Основное отличие IT’Summer от подобных мероприятий – его неформальный формат. Конференция проходит в загородном комплексе, участники лично могут задать свои вопросы именитым спикерам и пообщаться с ними в дружественной обстановке.
Искандер Балубаев,
директор компании "ЦЛПО", организатор мероприятия:
Каждый год мы стараемся сделать IT’Summer самым полезным ИТ-событием Алтая. Наша цель – дать системным администраторам, руководителям и другим ИТ-специалистам конкретные инструменты, которые сделают их повседневную работу легче и удобнее. Спикеры презентуют только практические доклады. Никакой теории и рекламы.
На IT’Summer будет работать несколько образовательных площадок – для системных администраторов, ИТ-руководителей и специалистов 1С.
Помимо образовательной части, участников ждет развлекательная программа, конкурсы и подарки от организаторов.
Всего на IT’Summer 2017 планируется участие более 200 ИТ-специалистов со всего Алтайского края. Программа мероприятия дополняется каждый день, актуальная информация на сайте. Регистрация, подробные условия и стоимость участия на www.cioconf.ru
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