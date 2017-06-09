Деньги на ветер: питерский предприниматель развеял по трассе 12 млн рублей

Выброшенные на ветер деньги мгновенно привлекли внимание автомобилистов. Они стали останавливаться посреди скоростной трассы и собирать рассыпанные купюры. Особенной прытью отметился водитель Range Rover. Впрочем, были и те, кто делал это с целью вернуть их владельцу. Самым честным оказался сотрудник ЗСД по имени Азиз. Он собрал почти полтора миллиона и отнес руководству скоростного диаметра, а те, в свою очередь, передали полиции.

Всего к вечеру 8 июня мотоциклисту возвращены два млн рублей. Про остальные 10, наверное, можно забыть, отмечает издание, пишет bfm.ru.