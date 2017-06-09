Деньги на ветер: питерский предприниматель развеял по трассе 12 млн рублей

40-летний индивидуальный предприниматель пришел в полицию и заявил об утрате денег. По его словам, на 24-м километре Западного скоростного диаметра мужчина мчался на мотоцикле на большой скорости, когда у него раскрылся рюкзак. Из него вылетели товарные накладные и пятитысячные купюры на общую сумму 12 млн рублей, сообщает "Фонтанка".
Выброшенные на ветер деньги мгновенно привлекли внимание автомобилистов. Они стали останавливаться посреди скоростной трассы и собирать рассыпанные купюры. Особенной прытью отметился водитель Range Rover. Впрочем, были и те, кто делал это с целью вернуть их владельцу. Самым честным оказался сотрудник ЗСД по имени Азиз. Он собрал почти полтора миллиона и отнес руководству скоростного диаметра, а те, в свою очередь, передали полиции.
Всего к вечеру 8 июня мотоциклисту возвращены два млн рублей. Про остальные 10, наверное, можно забыть, отмечает издание, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.