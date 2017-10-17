Бывшего вице-губернатора Юрия Денисова этапировали в рубцовскую колонию с Xbox и пинг-понгом

В УФСИН по Алтайскому краю от комментариев отказались, ссылаясь на закон о персональных данных. Адвокат Денисова заявил, что не располагает официальной информацией о переводе клиента в колонию.

5 октября он отметил свой 70-летний юбилей.

В колонии, рассчитанной на 1915 человек, можно выучиться на электромеханика, автослесаря, портного, кочегара и сантехника. Заключенные могут получить навыки резьбы по дереву, освоить кузнечное и швейное дела, а также реализовать себя в спорте: колония имеет тренажерный зал, футбольную и волейбольную площадки, в отрядах находятся столы для пинг-понга и другие настольные игры.

В учреждении есть клуб, библиотека, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета.