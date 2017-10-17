Бывшего вице-губернатора Юрия Денисова этапировали в рубцовскую колонию с Xbox и пинг-понгом

Бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова этапировали в ИК-10 строгого режима. Оставшийся от 8-летнего наказания срок он будет отбывать в Рубцовске, сообщает "Коммерсант". Заключенные здесь занимаются дерево- и металлообработкой, производством стройматериалов, мебели и сувениров. За хорошее поведение и труд есть возможность поиграть на приставках Xbox и компьютерных симуляторах.
В УФСИН по Алтайскому краю от комментариев отказались, ссылаясь на закон о персональных данных. Адвокат Денисова заявил, что не располагает официальной информацией о переводе клиента в колонию.
5 октября он отметил свой 70-летний юбилей.
В колонии, рассчитанной на 1915 человек, можно выучиться на электромеханика, автослесаря, портного, кочегара и сантехника. Заключенные могут получить навыки резьбы по дереву, освоить кузнечное и швейное дела, а также реализовать себя в спорте: колония имеет тренажерный зал, футбольную и волейбольную площадки, в отрядах находятся столы для пинг-понга и другие настольные игры.
В учреждении есть клуб, библиотека, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета.
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