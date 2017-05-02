Бывшего вице-губернатора Юрия Денисова проверяли на "детекторе лжи" перед арестом

Адвокат Андрей Лихторович вызвал в суд руководителя экспертно-исследовательского агентства "АнВи", который 13 марта 2016 года проверял Юрия Денисова на полиграфе. Эту процедуру попросила провести защита. Свидетель пояснил, что опрашивал только бывшего вице-губернатора и только по одному эпизоду, который произошел 4 марта 2016 года.

Напомним, по версии следствия, в 2013 году Денисов предложил тогдашнему проректору АКИПКРО передавать ему частями взятку за своевременное перечисление на счет института средств в рамках данной программы. В 2013-2015 годах женщина лично и через супругу передала Денисову взятки на общую сумму 2 млн. 250 тыс. рублей. Последняя передача состоялась уже при присутствии сотрудников ФСБ, которые вели оперативную съемку. На кадрах видео запечатлен момент передачи 200 тыс. рублей, которые позднее оперативники нашли в сумке Татьяны Денисовой.

9 марта Юрий Денисов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор Александр Карлин в тот же день подписал заявление. 14 марта в отношении четы Денисовых возбудили уголовные дела.

На суде свидетель заявил, что 13 марта 2016 в своем офисе проверил на полиграфе реакцию Юрия Денисова на знание обстоятельств происшествия с его женой 4 марта 2016 года. В ходе исследования он пришел к выводу, что утверждение экс-вице-губернатора о том, что он не договаривался с проректором АКИПКРО о передаче денег и не отправлял супругу к ней на встречу, является правдой.

Свидетель отметил, что суть исследования на полиграфе такова, что можно опрашивать человека только по поводу одного эпизода и конкретной даты. В качестве доказательств своей компетентности он привел свой стаж — 19 лет работы с полиграфом, а также сертификаты, позволяющие ему проводить подобные экспертизы.

Несмотря на то, что заключение эксперта есть в деле, сторона обвинения заявила, что экспертиза не отвечает процессуальным требованиям, поэтому ее результаты не могут использоваться в качестве доказательств.

Следующее заседание состоится 3 мая.