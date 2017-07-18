"Танечка, удачи!": как выносили приговор Денисовым. Репортаж из зала суда

Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Татьяна Денисова с родственниками в зале суда. Фото: Анастасия Корягина, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Татьяна Денисова с родственниками в зале суда. Фото: Анастасия Корягина, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Суд вынес приговор Юрию Денисову. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

С первых строк текста приговора было понятно, что он будет обвинительным, однако мало кто из присутствующих в зале судебного заседания предполагал, что наказание для экс-чиновника будет настолько суровым. Денисов получил 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей (двукратная сумма взятки).

Эта цифра сложилась из наказаний по каждому эпизоду: 5 лет за взятки продуктами, по 7 лет за взятки в крупном размере и с вымогательством и 8 лет за взятки в особо крупном размере со штрафом.

Татьяне Денисовой за посредничество во взяточничестве назначили 1,5 года лишения свободы, а за то же деяние в крупном размере (переквалифицировали с особо крупного) — пять лет со штрафом 1 млн 700 рублей (двукратная сумма взятки). Всего после частичного сложения наказаний она получила 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно с указанным штрафом.

Сторона защиты, скорее всего, будет обжаловать приговор. Представитель прокуратуры заявила, что примет решение об этом после ознакомления с текстом судебного решения.

С самого начала заседания судья разрешила всем присутствующим слушать приговор сидя, учитывая возраст и состояние здоровья подсудимых. Надежда Первухина зачитывала свое решение около 4-х часов без учета перерывов.

Во время заседания подсудимые сидели молча, их родственники изредка переговаривались между собой. Юрий Денисов иногда устало откидывался на стену "аквариума", но в основном сидел, сцепив руки в замок и устремив глаза в пол. Лишь один раз он показал семье сжатый кулак и шепотом сказал: "Держитесь". Татьяна Денисова тоже сидела в одном положении, периодически смотрела на мужа и подавала ему известные им обоим знаки.

Судья дважды делала перерыв в заседании: на час во время обеда и на полчаса перед оглашением резолютивной части приговора. На это время всех выходили из зала, а когда возвращались, Юрию Денисову удавалось сказать пару слов семье.

Поддержать чету пришел их сын Антон, который фигурировал как свидетель по эпизоду о взятке с вымогательством у директора педлицея, а также сестра Татьяны Денисовой с супругом. Дочь и адвокаты так и не появились. Вместо защитников Андрея Лихторовича и Сергея Шмакова присутствовала женщина средних лет, по всей видимости, имеющая отношение к коллегии адвокатов. Перед заседанием Татьяна Денисова высказывала ей в коридоре суда свое недовольство по поводу отсутствия стороны защиты. Женщина заявила, что адвокаты, похоже их бросили, и что это непорядочно с их стороны.

После оглашения приговора Юрий Денисов сказал своей жене: "Танечка, удачи!". Слёз никто из них не проронил.

Во время одного из перерывов в суд пришел следователь СУ СКР по Алтайскому краю Виктор Ватутин, который вел это дело. После вынесения приговора его поздравили с успешным завершением кропотливой работы.

Обоим подсудимым зачли в срок время пребывания в СИЗО и под домашним арестом. С учетом этого Юрию Денисову осталось отбыть 6 лет и 9 месяцев. Об УДО он сможет просить после того, как отбудет 2/3 наказания — то есть, через 4 с лишним года, в 2021 году.