Депутат Александр Прокопьев организовал поездку ветеранов в Бийск

В Бийск ветераны отправились на фирменном поезде "Калина красная". Организаторы сделали все для того, чтобы поездка была комфортной. В программе дня - посещение "Архиерейского подворья", городского Драматического театра и прогулка по старому городу. В перерывах между экскурсиями прошла дружеская встреча с ветеранами из наукограда.

Собрать участников в поездку было не сложно, рассказывает Ольга Скоробогатова. Несмотря на возраст (самому зрелому члену Совета больше 90 лет), все легки на подъем. За последние несколько лет ветераны побывали в Троицком, Косихинском районах, да и сами всегда рады гостям. Все пенсионеры активные и творческие: районные культурные события собирают на одной сцене по нескольку десятков самодеятельных творческих коллективов.

Цель экскурсии — не только знакомство с новыми территориями, но и установление рабочих отношений с коллегами из ветеранских организаций округа. Галина Языкова, председатель Бийского городского отделения Совета ветеранов, уверена, что встречи в подобном формате полезны всем и позволяют обмениваться опытом.

Галина Языкова,

председатель Бийского городского отделения Совета ветеранов:

Встреча с ветеранами Первомайского района у нас первая. Надеемся, что и мы у них в гостях побываем. Давно дружим с Советом ветеранов Барнаула, планируем визит в Белокуриху.

Соглашается с коллегой и Ольга Скоробогатова. Поездки – отдушина для пожилых людей, привыкших жить в пределах одного села, и возможность поговорить с единомышленниками. Во время чаепития с депутатом ветераны рассказали о впечатлениях о поездке и поделились планами.

Александр Прокопьев,

депутат Государственной Думы:

Я всегда с глубоким уважением отношусь к ветеранам и восхищаюсь их активной гражданской позицией. Рад помочь и всегда поддержу.

На память о поездке остались незабываемые впечатления, хорошее настроение и совместные фото. У пенсионеров Первомайского района в рамках месячника пожилого человека состоятся также шахматный турнир, встреча поэтов и заключительный фестиваль ветеранских коллективов.