Депутат Госдумы от Алтайского края женился на родственнице Льва Толстого

Как пишет "Политсибру", супругой политика стала Анастасия Толстая. Это старшая дочь Владимира Толстого (советник президента России по культурной политики и бывший директор "Ясной Поляны"). Анастасия приходится прапраправнучкой великому русскому писателю Льву Толстому.

Для Сергея Шаргунова это второй брак. Ранее он был женат на писательнице Анне Козловой. В этом браке родился сын Иван, сейчас мальчику 11 лет.

Справка

Сергея Шаргунова избрали депутатом Госдумы по партсписку КПРФ в сентябре 2016 года. В парламенте он представляет четыре региона, в том числе Алтайский край.