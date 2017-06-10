Депутат Госдумы от Алтайского края женился на родственнице Льва Толстого

Писатель и депутат Госдумы РФ от Алтайского края Сергей Шаргунов женился. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Как пишет "Политсибру", супругой политика стала Анастасия Толстая. Это старшая дочь Владимира Толстого (советник президента России по культурной политики и бывший директор "Ясной Поляны"). Анастасия приходится прапраправнучкой великому русскому писателю Льву Толстому.
Для Сергея Шаргунова это второй брак. Ранее он был женат на писательнице Анне Козловой. В этом браке родился сын Иван, сейчас мальчику 11 лет.
Справка
Сергея Шаргунова избрали депутатом Госдумы по партсписку КПРФ в сентябре 2016 года. В парламенте он представляет четыре региона, в том числе Алтайский край.
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