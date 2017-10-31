Депутат Госдумы пожаловался на "маленького лейтенантика" ГИБДД

"В последнее время у нас упал авторитет депутатов Госдумы. В последнее время даже ГАИ останавливает", — пожаловался народный избранник на совещании депутатов Госдумы и членов Совета Федерации по вопросам реализации федеральных целевых программ, которое прошло в Казани.

Сибагатуллин рассказал о последней встрече с инспекторами ГИБДД, когда "маленький лейтенантик" посмел остановить его автомобиль, несмотря на табличку "Госдума" на лобовом стекле.

"Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!" Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда. Потом уехали мы, я сам хотел сесть за руль и уехать", — рассказал Сибагатуллин.

Попутно депутат пожаловался, что при предыдущем начальнике УГИБДД МВД по РТ Рифкате Минниханове "такого не было".