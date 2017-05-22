Депутат Госдумы водрузил российский флаг на Эвересте

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин совершил восхождение на Эверест и водрузил на ней флаги России и Татарстана, сообщает ТАСС.

По данным ТАСС, российская экспедиция "впервые при восхождении выполняла гуманитарную миссию" — накрывали тела погибших на маршруте восхождения специальной тканью и таким образов выразили дань уважения погибшим.