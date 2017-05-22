Депутат Госдумы водрузил российский флаг на Эвересте

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Сегодня, 07:50.
Жизнь

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин совершил восхождение на Эверест и водрузил на ней флаги России и Татарстана, сообщает ТАСС. 

Флаг России.
Флаг России. Фото: Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

По данным ТАСС, российская экспедиция "впервые при восхождении выполняла гуманитарную миссию" — накрывали тела погибших на маршруте восхождения специальной тканью и таким образов выразили дань уважения погибшим.

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