Депутат от КПРФ назвал провокаторами "единороссов", которые обвинили его в продаже алкоголя детям

Депутат Барнаульской гордумы Иван Карпов прокомментировал обвинения активистов "Молодой гвардии" партии "Единая Россия". Напомним, они заявили, что депутат-коммунист продавал алкоголь несовершеннолетним. Однако сам Карпов считает это провокацией и уже направил заявление в прокуратуру.
Иван Карпов,
депутат БГД:
В какой-то момент в магазине образовалась толпа молодых людей, один из которых, представившись "народным контролем" обвинил меня в том, что я продал алкогольный напиток несовершеннолетней, указывая на девушку в магазине, вертящую на пальцах ключи от машины. Я сказал, что девушка, очевидно, выглядит намного старше 18 лет.
Представитель "народного контроля" стал на расстоянии показывать мне паспорт якобы этой девушки. Этот документ я не стал изучать и сказал, что мне все ясно, оценив происходящее как организованную провокацию и подставное мероприятия призванное скомпрометировать меня лично и умышленно подставить меня под штрафные санкции.
Представитель "народного контроля" сказал, что они вызывают полицию, с чем я вслух согласился, поскольку понимал важность присутствия специально уполномоченных органов, которые в таких случаях должны протокольно зафиксировать все параметры происшествия, в том числе внешний вид и состояние присутствующих, паспортные данные и объяснения всех участников. Этого не произошло, представители "народного контроля" удалились в течении 10 минут, а я находился на своем рабочем месте до конца рабочего дня.
Отдельно хочется сказать, что представители "народного контроля" не представились, не интересовались моим именем и должностью, названием и владельцем магазина, не смотря на то, что данной информации не присутствовало в магазине, так как уголок потребителя, как раз в это время, был снят мной в целях его оформления.
Карпов уверен в "заказном характере данного мероприятия".
Иван Карпов,
депутат БГД:
На мой взгляд, представители молодежного отделения "Единой России" из-за своей безнаказанности совсем потеряли чувства страха и стыда, возомнив, что могут выполнять одновременно функции полиции и суда. Где гарантия, что им завтра не придёт в голову напрямую, выносить и приводить в исполнения приговоры "без суда и следствия"?
Очень неприятно, что правильная инициатива по контролю, за реализацией алкогольной продукции со стороны молодежного отделения "ЕР", часто выглядят как карательные операции в отношении неугодных конкурентов, а в данном случае с явной целью оклеветания, унижения чести и достоинства политических оппонентов в преддверии выборов в Барнаульскую городскую думу. Если бы это было не так, представители "народного контроля" совершали бы свои рейды, вместе с сотрудниками органов, уполномоченных на такие проверки.
Также Карпов прокомментировал моральный аспект этой ситуации.
Иван Карпов,
депутат БГД:
Я депутат Барнаульской городской думы и выполняю свои обязанности. Я депутат на непостоянной основе, не получаю в Барнаульской городской думе зарплату и естественно, работаю в другом месте с целью обеспечения своего существования.
Да, я работник торговли, как подавляющее большинство работающего населения Барнаула, это не моя вина: действующая власть и правящая партия привели страну к такой структуре нашей экономики. Я не ярый трезвенник, и считаю, что в умеренных количествах люди могут потреблять алкоголь. Мой магазин находится в одном из новых районов города, и в него ходят исключительно состоявшиеся и зрелые люди, в том числе чтобы общаться со мной. Я горжусь своим коммунистическим мировоззрением, но живу, сталкиваюсь с проблемами и пользуюсь возможностями в капиталистическом обществе.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.