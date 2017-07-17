Депутат от КПРФ назвал провокаторами "единороссов", которые обвинили его в продаже алкоголя детям

Депутат БГД Иван Карпов.

13 июля я работал за прилавком в розничном магазине по адресу ул. Шумакова. Магазин в числе прочего занимается продажей слабоалкогольных напитков. Около обеда в магазин, помимо прочих клиентов, стали регулярно заходить молодые люди. Один спросил пиво, получив отказ вышел, второй просто крутился в магазине рассматривая ценники, третий приобрел лимонад отошел в сторону, якобы облился и стал спрашивать у меня салфетки.

В какой-то момент в магазине образовалась толпа молодых людей, один из которых, представившись "народным контролем" обвинил меня в том, что я продал алкогольный напиток несовершеннолетней, указывая на девушку в магазине, вертящую на пальцах ключи от машины. Я сказал, что девушка, очевидно, выглядит намного старше 18 лет.

Представитель "народного контроля" стал на расстоянии показывать мне паспорт якобы этой девушки. Этот документ я не стал изучать и сказал, что мне все ясно, оценив происходящее как организованную провокацию и подставное мероприятия призванное скомпрометировать меня лично и умышленно подставить меня под штрафные санкции.

Представитель "народного контроля" сказал, что они вызывают полицию, с чем я вслух согласился, поскольку понимал важность присутствия специально уполномоченных органов, которые в таких случаях должны протокольно зафиксировать все параметры происшествия, в том числе внешний вид и состояние присутствующих, паспортные данные и объяснения всех участников. Этого не произошло, представители "народного контроля" удалились в течении 10 минут, а я находился на своем рабочем месте до конца рабочего дня.

Отдельно хочется сказать, что представители "народного контроля" не представились, не интересовались моим именем и должностью, названием и владельцем магазина, не смотря на то, что данной информации не присутствовало в магазине, так как уголок потребителя, как раз в это время, был снят мной в целях его оформления.