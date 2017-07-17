Депутат от КПРФ назвал провокаторами "единороссов", которые обвинили его в продаже алкоголя детям

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Сегодня, 19:36.
Политика

Депутат Барнаульской гордумы Иван Карпов прокомментировал обвинения активистов "Молодой гвардии" партии "Единая Россия". Напомним, они заявили, что депутат-коммунист продавал алкоголь несовершеннолетним. Однако сам Карпов считает это провокацией и уже направил заявление в прокуратуру.

Иван Карпов,
депутат БГД:

Депутат БГД Иван Карпов.
Депутат БГД Иван Карпов.
13 июля я работал за прилавком в розничном магазине по адресу ул. Шумакова. Магазин в числе прочего занимается продажей слабоалкогольных напитков. Около обеда в магазин, помимо прочих клиентов, стали регулярно заходить молодые люди. Один спросил пиво, получив отказ вышел, второй просто крутился в магазине рассматривая ценники, третий приобрел лимонад отошел в сторону, якобы облился и стал спрашивать у меня салфетки.

В какой-то момент в магазине образовалась толпа молодых людей, один из которых, представившись "народным контролем" обвинил меня в том, что я продал алкогольный напиток несовершеннолетней, указывая на девушку в магазине, вертящую на пальцах ключи от машины. Я сказал, что девушка, очевидно, выглядит намного старше 18 лет.

Представитель "народного контроля" стал на расстоянии показывать мне паспорт якобы этой девушки. Этот документ я не стал изучать и сказал, что мне все ясно, оценив происходящее как организованную провокацию и подставное мероприятия призванное скомпрометировать меня лично и умышленно подставить меня под штрафные санкции.

Представитель "народного контроля" сказал, что они вызывают полицию, с чем я вслух согласился, поскольку понимал важность присутствия специально уполномоченных органов, которые в таких случаях должны протокольно зафиксировать все параметры происшествия, в том числе внешний вид и состояние присутствующих, паспортные данные и объяснения всех участников. Этого не произошло, представители "народного контроля" удалились в течении 10 минут, а я находился на своем рабочем месте до конца рабочего дня.

Отдельно хочется сказать, что представители "народного контроля" не представились, не интересовались моим именем и должностью, названием и владельцем магазина, не смотря на то, что данной информации не присутствовало в магазине, так как уголок потребителя, как раз в это время, был снят мной в целях его оформления. 

Карпов уверен в "заказном характере данного мероприятия". 

Иван Карпов,
депутат БГД:

На мой взгляд, представители молодежного отделения "Единой России" из-за своей безнаказанности совсем потеряли чувства страха и стыда, возомнив, что могут выполнять одновременно функции полиции и суда. Где гарантия, что им завтра не придёт в голову напрямую, выносить и приводить в исполнения приговоры "без суда и следствия"?

Очень неприятно, что правильная инициатива по контролю, за реализацией алкогольной продукции со стороны молодежного отделения "ЕР", часто выглядят как карательные операции в отношении неугодных конкурентов, а в данном случае с явной целью оклеветания, унижения чести и достоинства политических оппонентов в преддверии выборов в Барнаульскую городскую думу. Если бы это было не так, представители "народного контроля" совершали бы свои рейды, вместе с сотрудниками органов, уполномоченных на такие проверки.

Также Карпов прокомментировал моральный аспект этой ситуации.

Иван Карпов,
депутат БГД:

Я депутат Барнаульской городской думы и выполняю свои обязанности. Я депутат на непостоянной основе, не получаю в Барнаульской городской думе зарплату и естественно, работаю в другом месте с целью обеспечения своего существования.

Да, я работник торговли, как подавляющее большинство работающего населения Барнаула, это не моя вина: действующая власть и правящая партия привели страну к такой структуре нашей экономики. Я не ярый трезвенник, и считаю, что в умеренных количествах люди могут потреблять алкоголь. Мой магазин находится в одном из новых районов города, и в него ходят исключительно состоявшиеся и зрелые люди, в том числе чтобы общаться со мной. Я горжусь своим коммунистическим мировоззрением, но живу, сталкиваюсь с проблемами и пользуюсь возможностями в капиталистическом обществе.

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