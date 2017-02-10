Поклонская просит проверить православных гонителей фильма "Матильда"

Поклонская заявила телеканалу "Дождь", что не знает такого движения, как "Христианское государство – Святая Русь", и неправильно считать его православным. "По фактам высказываний каких-либо угроз экстремистского характера я уже высказывалась ранее – это недопустимо, и в любом случае должна быть жесткая реакция со стороны правоохранительных органов", – сказала депутат.

В депутатском запросе в Центр "Э" она просит "провести проверку на предмет существования такого движения <…> и на предмет наличия в таких призывах (если они были) признаков состава уголовного или административного правонарушения".

В конце января стало известно, что это движение "Христианское государство – Святая Русь" разослало в кинотеатры письмо с требованиями отказаться от показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", выход в прокат которого запланирован на осень 2017 года. В противном случае, говорилось в письме, "кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди". В связи с этим Алексей Учитель выступил с обращением к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой оградить создателей фильма "Матильда" и работников прокатных организаций от угроз экстремистов, равно как и публичных измышлений депутата Поклонской.

Сама Поклонская уже дважды (последний раз - в конце января) обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить сам фильм. Проверка трейлера картины нарушений не выявила, после чего депутат попросила надзорное ведомство проверить сценарий фильма и "законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма". По мнению парламентария, сообщала Лента.ру, сценарий киноленты должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов). По мнению Поклонской, Россия представлена в фильме "как страна виселиц, пьянства и блуда". Она подчеркивала, что нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, "являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых Святых нашей Церкви — Царя Страстотерпца Николая Второго и членов Его Семьи".

Фильм "Матильда" повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича, будущего императора Николая II. Еще не вышедший на экраны фильм вызвал протесты православных активистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал угрозы создателям фильма недопустимыми. "Дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь". Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов", — отметил он.