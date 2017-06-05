Депутат Поклонская рассказала о расставании с мужчиной

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская сообщила, что рассталась с мужчиной, которого ранее называла своим мужем.
Так она объяснила отсутствие данных о супруге в декларации о доходах за прошлый год, передает РИА Новости.
"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок. И, когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались", — сказала Поклонская, подчеркнув, что информация в отчетном документе соответствует истине.
Депутат отметила, что предпочитает не разглашать подробности своей личной жизни. В то же время она призналась, что иногда представлялась замужней, чтобы избежать нежелательных знакомств с представителями противоположного пола. "Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться. Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья", — добавила парламентарий.
Также она сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу, которую также не стала указывать в декларации, так как не владела автомобилем на конец 2015 года и, соответственно, не извлекла прибыли, пишет Lenta.ru.
В конце мая стало известно, что партия "Яблоко" направила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиль.
20 мая расследование в отношении парламентария анонсировал глава российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов.
Согласно декларации, у Поклонской нет в собственности недвижимости и автотранспорта. Ранее она рассказывала, что очень довольна предоставленной ей служебной квартирой в Москве.
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