Депутат Поклонская "инкогнито" снялась в музыкальном клипе про Крым

298
Сегодня, 14:21.
Жизнь

Депутат Госдумы Наталья Поклонская снялась в клипе Олега Скрэтча на песню "Корабли".

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru.

Произведение посвящено Крыму; видеоряд демонстрирует пейзажи и достопримечательности региона.

Поклонская появляется в кадре на несколько секунд на четвертой минуте клипа: она протягивает мальчику деревянный кораблик и улыбается, пишет bfm.ru.

В заключительных титрах, в которых выражается благодарность участникам съемки, Поклонская не упоминается, сообщает РИА Новости.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров