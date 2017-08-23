Депутат Поклонская "инкогнито" снялась в музыкальном клипе про Крым

Произведение посвящено Крыму; видеоряд демонстрирует пейзажи и достопримечательности региона.

Поклонская появляется в кадре на несколько секунд на четвертой минуте клипа: она протягивает мальчику деревянный кораблик и улыбается, пишет bfm.ru.

В заключительных титрах, в которых выражается благодарность участникам съемки, Поклонская не упоминается, сообщает РИА Новости.