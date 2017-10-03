Депутат Поклонская связала массовый расстрел в Лас-Вегасе с "Матильдой"

В своем заявлении депутат напоминает о том, что "заигрывание с террористами ни к чему хорошему не приводит".

"Любое попустительство со стороны органов, которые должны следить за нашей с вами безопасностью, недопустимо. Как это произошло с откровенным игнорированием ситуации, развернувшейся вокруг фильма Учителя "Матильда", — внезапно перешла Поклонская от одной темы к другой.

Она напомнила, что более полугода "конкретные люди" распространяли листовки, где говорилось об угрозах терактов на территории РФ, в том числе поджогах кинотеатров и взрывах из-за "Матильды", но "ни одного документа реагирования, направленного на недопущение и предупреждение преступлений, не сделано по причине, указанной в ответах прокуратуры на мои запросы — отсутствия общественно опасных последствий".

Поклонская снова подчеркнула, что фильм "Матильда" провоцирует к экстремизму и терроризму людей радикально настроенных", а полномочные органы возбудили дела лишь дождавшись выдачи прокатного удостоверения этому фильму.

"Неужели "исторический блокбастер" "Матильда", прокатное удостоверение которому не могло быть выдано, а выданное должно быть отозвано из-за разжигания ненависти и провоцирования к преступлениям, оправдывает эту угрозу для жизни людей, которую несут сегодня радикально настроенные лица?" — задается в финале речи Полконская, пишет ura.ru.

64-летний Стивен Пэддок, сын легендарного грабителя банков, в ночь на 2 октября расстрелял толпу людей, собравшихся на фестиваль кантри-музыки в Лас-Вегасе. Убийца открыл огонь c 32-го этажа гостиничного комплекса.

В результате бойни погибли 59 человек, более 500 получили ранения. Преступник покончил с собой до приезда полиции.